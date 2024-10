BURKINA-KOURWEOGO-PATRIOTIQUE-JOURNEES

Kourweogo/Journées d’engagement patriotique : Les forces vives de la commune de Boussé répondent à l’appel

Boussé, (AIB)-Les populations du Kourwéogo, ont commémoré les journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, du 10 au 12 octobre 2024, par des séances de sensibilisation et d’actions de salubrité publique.

Organisé de concert avec les autorités administratives provinciales, la coordination des comités de veille citoyenne et les structures associatives de la province du Kourwéogo, ont mené des travaux d’intérêt commun de sensibilisations dans les différents chefs-lieux de commune de la province du Kourweogo.

A Boussé, des activités de salubrité et de sensibilisation ont marqué cette commémoration.

L’appel des populations à la préférence nationale dans leurs choix de produits de consommation courante et du port de tenues en‟ Faso danfani“ de ‟ Kokodonda“, sont les manifestations phares de la 2e édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les forces vives ont désherbé la cour du haut-commissariat, du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) et de l’école A.

Les agents de l’hygiène et de l’assainissement de la mairie de Boussé ont animé une communication sur l’entretien des ouvrages de drainage des eaux, suivi d’un théâtre forum.

Les acteurs ont fait du porte-à-porte pour sensibiliser les riverains sur l’interdiction de jeter les ordures dans les caniveaux. Ils ont poursuivi le travail par le curage de ses ouvrages.

Au terme des trois jours d’activités, les participants ont salué l’institution de ces journées, qui donnent l’occasion à chaque citoyen de démontrer son attachement à la patrie et son engagement pour le rayonnement de la nation burkinabè.

Pour le coordonnateur provincial du Conseil national de la veille citoyenne (CNVC), Siméon Ilboudo, l’avènement du MPSR 2 est venu montrer qu’une autre gouvernance nationale est possible.

Grace au leadership du capitaine Ibrahim Traoré, a-t-il dit, la génération actuelle de jeune comprend mieux le sens et la portée de la dignité, de la souveraineté, du patriotisme et de l’intégrité.

« Ils savent à présent, le contenu qu’il faut donner à ces valeurs en termes de devoirs et d’engagement individuel et collectif pour l’édification d’une forte et respectée », a-t-il soutenu.

Dans le même sens, le président de l’association Tind Yalgré, Mahamadi Sawadogo, a pensé que la situation que traverse le Burkina appelle au don de soi pour le bien de tous.

« La mobilisation des différentes couches sociales pour exécuter des activités d’intérêt général, son engagement dans les comités de défense de la révolution. Sans attendre une rétribution quelconque », a-t-il expliqué, ont contribué aux opérations ‟mana mana“, pour la propreté au plan local mais aussi leur participation à la bataille des rails.

Il s’est réjouit du retour de cet esprit d’engagement communautaire, qui va selon lui, permettre aux générations actuelles et futures, à relever par eux même, les défis de développement social de leur temps.

Le représentant des personnes déplacées internes, Ousmane Sawadogo, ont également salué la mobilisation durant ces deux semaines.

Il a souhaité le renforcement de cette manifestation de cohésion entre les filles et fils du Kourwéogo.

M. Sawadogo, a formulé le vœu que les efforts consentis par les autorités pour la reconquête de l’intégrité territoriale soient couronnés de succès.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo