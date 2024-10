Burkina-Revue-Presse

Assassinat de Thomas Sankara et lutte contre le Sida et les IST largement commentés par les journaux

Ouagadougou, 15 oct. 2024 (AIB)-Les parutions de ce mardi font écho de la lutte contre le Sida et les Infestions sexuellement transmissibles (IST) et la commémoration du 37e anniversaire de l’assassinat du capitaine Thomas Sankara.

«15 octobre 1987 : Immortel Thomas Sankara», titre à sa Une, le quotidien d’Etat, Sidwaya.

Selon le journal, 37 ans après sa mort, le capitaine Thomas Sankara reste vivace dans l’esprit de la jeunesse burkinabè, mais aussi plus généralement en Afrique.

Le journal privé, Le Pays rapportant les propos du Secrétaire général de l’Union syndicale des travailleurs du Burkina Faso (USTB), Ernest Abdoulaye Ouédraogo informe que le capitaine Sankara avait un amour passionné pour son peuple.

Selon le confrère, citant un étudiant, Moussa Ouattara, les idées du père de la révolution constituent le remède contre les maux dont souffre le Burkina.

Le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga, à propos de Thomas Sankara parle du «renouveau sankariste» à l’épreuve de l’intégrité.

Pour l’Obs., dans sa rubrique «Regard sur l’actualité», fait remarquer que Sankara et ses idéaux resteront éternels, mais le pays peine toujours à trouver de «vrais sankaristes désincarnés, ascètes» qui dédaignent le confort matériel.

Dans un autre volet, L’Observateur Paalga mentionne à sa manchette «Lutte contre le Sida et les IST : Plus de 115 millions de F CFA mobilisés au profit de quatre structures».

A en croire le journal, la cérémonie de remise de chèques a été présidée hier en début d’après-midi par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Anderson Médah.

Sidwaya revient sur les bénéficiaires des 115 millions 529 mille FCFA.

Il s’agit des Comités ministériel de lutte contre le sida des ministères en charge de la défense (CMLS-Défense), celui en charge de l’éducation nationale (CMLS-MEBAPLN), du Conseil national de l’économie informelle CNEI et de l’association Action citoyenne et communautaire pour la résilience et développement (ACCORD) du Centre-Nord.

Agence d’information du Burkina

ZO/NO/ATA