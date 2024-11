BURKINA-KOURWEOGO-EDUCATION-EXCELLENCE

Kourweogo/Excellence scolaire : Les meilleurs acteurs de l’année honorés

Boussé, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Kourweogo, Siaka Baro, a présidé, le mercredi 13 novembre 2024 à Boussé, la cérémonie de remise des distinctions aux meilleurs élèves et acteurs de l’année, sous le parrainage du PDG de SODIS OIL, Soumaila Zangré et le tradipraticien, Rasmané Ouédraogo.

Célébré sous le thème : « Accès et maintien des apprenants dans le système éducatif ; rôle et responsabilités des acteurs pour le renforcement de l’excellence dans la province du Kourwéogo », la cérémonie de remise des distinctions aux meilleurs élèves et acteurs de l’année, a connu la participation des forces vives de la province, le mercredi 13 novembre 2024 à Boussé.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire du Kourweogo, Hyacinthe Ki, a soutenu que le maintien du Kourwéogo à la première place de la région au Certificat d’études primaires (CEP) avec taux de succès de 87% à la présente session, est un exploit dont l’honneur revient à l’ensemble de la communauté éducative.

Il a mentionné que la culture de l’excellence doit être un principe de vie.

M. Ki, a insisté que chaque acteur donne le meilleur de lui-même, qui le conduit à repousser constamment les limites de son potentiel et qui l’engage dans un processus d’amélioration continu.

« Cette célébration est un moment privilégié pour saluer le mérite des élèves qui se sont distingués par leurs résultats scolaires mais aussi de rendre hommage aux éducateurs qui ont fait preuve de dévouement et de professionnalisme dans l’accomplissement de leurs taches », a-t-il conclu.

Pour la 2e édition, une trentaine d’élèves, d’enseignants, d’opérateurs tant du classique que de l’enseignement non formel ont vu leurs efforts récompensés.

Les lauréats ont été gratifiés de kits scolaires, de cycles, de cyclomoteurs, d’ordinateur, de bourses et d’enveloppes financières.

Les élèves Ounténi Michel Charbel Yonli de l’école Boussé ‟E”, et Ahliatou Kaboré de l’école de Tampelga, dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Laye, avec respectivement 9,41 et 9,15 de moyenne à l’examen du CEP, sont classés 1er garçon et 1ère fille de la province.

Au titre des acteurs en classe, le prix du meilleur enseignant est revenu à Rihanata Soré/Ilboudo de l’école de Bantogdo ‟A ” dans la CEB de Sourgoubila, qui a obtenu un résultat de 100% au CEP avec 92 élèves.

Le 2e prix est revenu à Félicité K. Yaméogo de l’école de Boussé B, pour sa performance également de 100% avec 85 candidats.

Des groupes spécifiques d’élèves ont également été primés. C’est le cas, pour Kabirou Yalguewéogo de l’école de Kikilma et Valérie Konsimbo de l’école de Pourgo, dans la CEB de Sourgoubila, tous élèves en situation de Handicap.

Les élèves déplacés internes Jorina Médard Sawadogo et Abdoul Fataw Ouédraogo résident à Boussé, ont reçu des félicitations et encouragements de l’assistance pour leurs capacités de résilience.

Le haut-commissaire de la province du Kourweogo, Siaka Baro, a invité l’assistance à observer un temps de recueillement à la mémoire des élèves, des enseignants, et des parents d’élèves disparus au cours de l’année scolaire écoulée.

Il a rappelé que l’éducation est l’arme la plus puissante que nous puissions utiliser pour changer le monde.

« Fort de cette réalité aucune initiative n’est de trop pour accroitre le rendement scolaire », a ajouté le haut-commissaire.

Siaka Baro, a félicité les enseignants, élèves, parents d’élèves et encadreurs pédagogiques pour l’atteinte de ce résultat et a traduit sa reconnaissance à l’ensemble des personnes physiques ou morales qui ont contribué à la réalisation de cette activité.

Le co-parrain de l’évènement, Rasmané Ouédraogo, s’est dit honoré d’être associé à une œuvre aussi louable.

« Apporter un encouragement aux acteurs de l’éducation est pour lui une autre manière de saluer les efforts déployés par ces agents afin d’assurer un avenir meilleur aux enfants et partant à la nation entière », a conclu M. Ouédraogo.

La direction en charge des Enseignements post primaire à reçu un lot d’ouvrages, qui vient renforcer la bibliothèque de la structure, est une contribution de l’honorable Raphael Kouma, fils de la localité.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo