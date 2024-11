BURKINA-MOUHOUN-CNSS-AFFILIATION-SENSIBILISATION

Mouhoun/Carte d’affiliation des transporteurs routiers : La CNSS sensibilise les acteurs à Dédougou

Dédougou, (AIB)-La direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de Dédougou, a organisé le mardi 12 novembre 2024 à Dédougou, un séminaire de formation des partenaires externes de l’opération de contrôle de la carte d’affiliation des transporteurs routiers. Cette rencontre avait pour objectif de contribuer à la sensibilisation des acteurs intervenant dans le contrôle routier, de présenter la carte d’affiliation et les conditions de sa délivrance.

« Les conditions de délivrance, de validité et de mise à jour de la carte d’affiliation des transporteurs routiers, les finalités, les enjeux et les défis à relever par le contrôle routier », tel était le thème retenu par la CNSS pour échanger le mardi 12 novembre 2024, avec les acteurs des transports de la Boucle du Mouhoun.

Les transporteurs et chauffeurs routiers, les agents des forces de sécurité intérieures, l’inspection du travail, la direction régionale des transports et de la mobilité urbaine, ont été sensibilisés.

L’objectif de la rencontre était d’informer et de sensibiliser les partenaires sur la carte d’affiliation, ses conditions de délivrances et les enjeux et les défis à relever par le contrôle routier.

En effet, la carte d’affiliation des transporteurs est un document obligatoire afférant à la conduite du véhicule au même titre que l’assurance ou la visite technique.

Elle est délivrée par la CNSS à tout transporteur routier régi par le code du travail et détenue par le chauffeur. Elle atteste que celui-ci est effectivement immatriculé à la CNSS et permet de constater la situation cotisante de son employeur.

Pour le directeur régional de la CNSS Dédougou, Seydou Koné, la carte d’affiliation des transporteurs a été instituée afin de faire face à la difficulté de contrôle de la catégorie des employeurs du transport dune part et de donner suite à la revendication récurrente des chauffeurs quant à leur immatriculation à la CNSS d’autre part.

« La carte d’affiliation est un document obligatoire que tout chauffeur doit détenir par devers lui pour faire la preuve qu’il est immatriculé au niveau de la CNSS. Lorsque le chauffeur est déclaré à la CNSS, il peut prétendre à un certain nombre de prestation dans le cadre de la sécurité sociale », a-t-il expliqué.

En donnant l’avantage de la carte d’affiliation, le directeur régional, a dit que la sécurité sociale se définit comme un système de protection que la société accorde à ses membres par un ensemble de mesures publiques contre la misère économique et sociale où pourraient les plonger les différents risques comme la maladie, l’invalidité, la vieillesse, le chômage, les charges familiales, le décès

Seydou Koné, a ajouté que le contrôle de la carte d’affiliation sur la route pose un certain nombre de difficultés de compréhension et d’interprétation.

« La problématique de cette carte était au cur de notre rencontre avec les acteurs des transports et du contrôle. Nous avons voulu que les forces de défense intérieure, la Faitière unique des transporteurs routiers du Burkina (FUTRB), lUnion des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB), la direction régionale des transports et de la mobilité urbaine et l’inspection du travail, nous puissions nous retrouver pour échanger sur la carte d’affiliation », a-t-il dit.

Pour lui, ce fut un cadre d’échanges de toutes les parties prenantes du contrôle de la carte d’affiliation.

Le président régional de la Faitière unique des transporteurs routiers du Burkina (FUTRB) de la Boucle du Mouhoun, Karim Diarra, a souligné que la carte d’affiliation est un document important mais les acteurs du monde des transports n’ont pas assez d’informations en la matière.

« Cette carte est en quelque sorte l’assurance qui permet à celui-ci de bénéficier assez d’avantages quand il est affilié. Au regard des enseignements reçus au cours de cette rencontre, nous ferions un travail de fond pour convaincre les transporteurs à affilier leurs chauffeurs et leurs travailleurs », a indiqué M. Diarra.

De même, le président de L’union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB), Irissa Bikienga, a apprécié la tenue de la rencontre initiée par la CNSS qui est une première du genre.

Il a ajouté que la rencontre a été l’occasion pour eux de s’enrichir en matière d’informations sur le bienfondé de la carte d’affiliation ainsi que les sorties initiées par la CNSS pour son contrôle sur les axes routiers.

« Affilier un chauffeur à la CNSS c’est pour le bien-être de la Nation en ce sens le chauffeur routier voyage de pays en pays et si sa vie nest pas garantie, cela est source de problème. Comment peut-on comprendre un chauffeur routier qui conduit un véhicule qui transporte environ 100 millions de nos francs de marchandises, qui nest pas affilié peut-il se mettre au sérieux dans son travail ? », a-t-il dit.

Selon Irissa Bikienga, la carte d’affiliation permettra désormais aux chauffeurs et transporteurs routiers d’échanger et inviter la CNSS et les services techniques à s’entretenir plus avec eux sur la carte d’affiliation.

Les différents échanges ont permis aux différents participants de mieux comprendre la carte d’affiliation, son utilité et son mode d’utilisation, les enjeux et les défis du contrôle routier.

Agence d’information du Burkina

