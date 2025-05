BURKINA- KOURWEOGO-SANTE-EXCELLENCE

Kourweogo/Excellence santé : Des acteurs et formations sanitaires récompensés

Boussé, le 9 mai 2025 (AIB)-Le district sanitaire de Boussé, a tenu, la 3e édition des journées d’excellence du 6 au 8 mai 2025. Plusieurs acteurs et formations sanitaires ont vu leur mérite célébré à travers des remises de prix.

Cette édition de 2025 de l’excellence, a permis de rendre hommage aux anciens pour les sacrifices consentis en faveur des populations.

Pour les organisateurs, cet évènement placé sous le thème « Contribution du monde communautaire en santé », vise à reconnaitre l’apport des tradipraticiens à la santé des populations et de renforcer la collaboration entre la médecine traditionnelle et alternative et la médecine moderne.

Ils ont exprimé la reconnaissance du district aux aînés et aux personnes physiques ou morales qui se sont distinguées dans les actions qui ont contribué à l’atteinte des objectifs.

Cette édition a mis un accent particulier sur la reconnaissance du rôle des tradipraticiens dans l’amélioration de la santé des populations.

Pour les organisateurs, il s’agissait également de renforcer la collaboration entre médecine traditionnelle et moderne et de saluer les contributions exceptionnelles des aînés et des personnalités marquantes du domaine.

Parrainée par El Hadj Saidou Bikienga de Nagreongo et coparrainée par Rasmané Ouédraogo de Mankoula, deux figures emblématiques de la médecine traditionnelle, cette édition s’est déroulée sur 72 heures d’activités diversifiées.

Les populations ont bénéficier de dépistages des lésions précancéreuses du col de l’utérus, de consultations pédiatriques, de dépistage du diabète, de mesures d’acuité visuelle, ainsi que d’activités sportives et de loisirs.

La cérémonie de clôture a été marquée par une remise de prix, récompensant les meilleures structures sanitaires dans quatre domaines clés : le Programme Élargi de Vaccination (PEV), la santé reproductive, la lutte contre la tuberculose et le VIH, ainsi qu’une catégorie globale englobant tous les indicateurs.

Le CSPS de Tangzougou s’est distingué en remportant deux premiers prix : celui de la santé reproductive et celui de la meilleure performance globale.

Le CSPS de Kaonghin a reçu le premier prix dans la catégorie PEV, tandis que celui de la tuberculose est revenu au CSPS de Guesna.

Chaque structure a reçu une enveloppe de 85 000 FCFA et des dons en nature.

Des prix spéciaux, sponsorisés par l’Association environnement et développement local (EDEL), ont été décernés à Béatrice Tiendrebéogo, première gérante du CMA de Boussé, et à Jeanne Bouda du CSPS de Sao.

Les agents du CMA admis à la retraite en 2024, ainsi que les huit anciens médecins-chefs du district, ont été honorés par des attestations de reconnaissance.

Le prix de la « Famille Modèle » a été attribué à Antoine B. Kaboré, habitant du village de Damsi dans la commune de Sourgoubila, pour son engagement dans le suivi sanitaire des enfants, durant les campagnes de chimio-prévention du paludisme saisonnier.

La médecin-chef du district, Dr Salou/Dabiré W.R. Adeline, a souligné que ces journées visent à stimuler l’excellence au sein des services de santé.

« Le personnel œuvre jour et nuit pour assurer une meilleure santé à la population. Cependant, la qualité varie d’un service à un autre. Cette journée d’excellence permet de récompenser les meilleurs et d’encourager les autres à s’améliorer », a-t-elle conclu.

L’édition 2025 des journées d’excellence en santé du district de Boussé s’achève ainsi sur une note de reconnaissance, d’espoir et d’engagement pour une meilleure santé communautaire.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/bz