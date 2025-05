Burkina/Comoé-Montée-Couleurs

Comoé : Le gouverneur invite les forces vives à une adhésion aux actions engagées par les plus hautes autorités du Burkina Faso

Banfora, 06 mai 2025, (AIB)- La Commune de Banfora a accueilli la traditionnelle montée des couleurs nationales dans les structures publiques de Banfora le lundi 05 mai 2025. La cérémonie a été présidé par le gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié,

Les forces vives de la région des Cascades se sont mobilisées à la mairie de Banfora ce lundi 05 avril 2025 à la traditionnelle montée des couleurs nationales pour témoigner de leur attachement à la patrie.

Après le cérémonial de montée des couleurs, le président de la délégation spéciale de la commune de Banfora, Yacouba Barro, a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du gouverneur pour le choix porté sur la mairie de Banfora pour la montée solennelle des couleurs nationales. Cette montée des couleurs nationales dans l’enceinte de la mairie renforce le sens que donne la délégation spéciale à cette activité et qui l’a d’ailleurs inscrit dans l’agenda mensuel de la mairie depuis 2022, a-t-il expliqué.

M. Barro a salué et remercié les forces vives de la région des Cascades, les autorités administratives, coutumières, religieuses, les Forces de défense et sécurités, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les dozos, les partenaires et toutes les composantes de la société civile. Votre présence témoigne de votre engagement pour un Burkina Faso uni, solidaire, debout et résolument tourné vers l’avenir, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, dans son intervention, il a adressé ses sincères remerciements à l’endroit des forces vives de la région pour leur mobilisation qui est toujours forte aux cérémonies de montée des couleurs, ce qui témoigne de leur engagement patriotique.

Le fait de se retrouver pour magnifier l’emblème de notre pays est déjà en lui un message fort adressé à ceux qui voudrait voir notre nation s’écrouler. De nombreux pays et pas des moindres, ont peur que nous parvenions à la souveraineté vraie. Toute chose qui met en cause leurs intérêts et qui va faire tache d’huile en amenant leurs peuples à se libérer aussi, a-t-il expliqué.

Le premier responsable de la région des Cascades, a saisi l’occasion pour inviter les forces vives à une adhésion sans faille aux actions engagées par les plus hautes autorités de notre pays pour la marche vers l’indépendance réelle et l’émergence d’un Burkina Faso nouveau, libre et souverain, ou il fait bon vivre.

Cette montée des couleurs a été aussi une occasion de présenter les quittances pour la contribution des structures au fonds de soutien patriotique organisé lors de la 2ème édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Le montant des contributions enregistré au cours de la cérémonie s’élève à plus de 3 250 000 FCFA. A ce montant, il faut ajouter la somme de 7 324 192 FCFA récoltée lors de la cérémonie de montée des couleurs du 05 avril dernier.

Selon le directeur général de la SN SOSUCO, « nous avons remis deux quittances. La première est la contribution des travailleurs qui s’élève à 2 735 000 FCFA et la deuxième quittance est la contribution de tous ceux qui venaient acheter le sucre lors de la vente spéciale organisée par les plus hautes autorités de notre pays qui s’élève à 75 300 FCFA ».

La prochaine montée des couleurs nationales aura lieu à la direction régionale de la santé des Cascades.

Agence d’information du Burkina

JPY/DN