Le Président Ibrahim Traoré félicite les chercheurs russes pour la fabrication de « Orechnik, le missile qui fait trembler le monde »

Ouagadougou 10 mai 2025 (AIB)-Le président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré a félicité les chercheurs russes dont le génie a permis de fabriquer le missile interbalistique,

Orechnik, « qui fait trembler le monde ».

Il a également exhorté les étudiants burkinabè en Russie, à profiter de cette opportunité pour approfondir leurs connaissances scientifiques et les mettre en pratique.

« Prenons les missiles produits dans la Fédération de Russie. Le missile Orechnik fait trembler le monde entier », a déclaré le Président du Faso lors d’une conférence à l’université russe de chimie et de technologie Mendeleïev.

Le Président Traoré dont les propos ont été rapportés par TASS, estime que ce sont les chercheurs russes qui ont obtenu de nombreux résultats notables dans différents domaines de la connaissance.

« C’est en Russie qu’il y a eu des scientifiques célèbres et éminents en physique, en chimie et en mathématiques. Ceux qui écrivent l’histoire ont essayé de nous convaincre que ce n’était pas en Russie que se trouvaient les scientifiques les plus éminents dans ces domaines, mais dans d’autres pays. Mais aujourd’hui, nous voyons que tout cela n’est pas vrai », a souligné le Président Ibrahim Traoré.

L’homme d’État a attiré l’attention sur le fait que lors du défilé de la Victoire à Moscou le 9 mai, auquel il a assisté, de nombreux types d’armes russes ont été présentés, y compris des blindés.

« Nous comprenons que [la technologie de] blindage a également beaucoup évolué ces dernières années. Nous savons que grâce à la chimie, avec certaines substances ajoutées, il est possible d’arriver à un certain type d’acier qui peut être utilisé pour l’armement », a pointé le président Traoré.

Le Président du Faso a appelé les étudiants qui font leurs études en Russie à profiter de cette opportunité pour approfondir leurs connaissances scientifiques et les mettre en pratique.

En rappel les missiles Orechnik attaquent leurs cibles à une vitesse de 2,5 à 3 km par seconde, avait indiqué en novembre 2024 le Président Poutine, ajoutant qu’ « il est impossible que les systèmes modernes de défense aérienne existant dans le monde et les systèmes de défense antimissile créés par les Américains en Europe » les interceptent.

Il réagissait peu après une frappe au missile balistique hypersonique non nucléaire contre une usine d’armement en Ukraine.

Agence d’information du Burkina

ATTENTION : photos d’archives et d’illustration