Kourittenga/Vœux de nouvel an 2025 : Des vivres et des pagnes offerts à des personnes âgées

Koupéla, (AIB)-L’Association Saint François d’Assise pour l’hygiène et assistance (AHAPA), a offert des pagnes et des vivres aux personnes du 3e âge, le mercredi 8 Janvier 2025 à Koupéla. C’était à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux organisée par l’association.

A l’occasion de la présentation des vœux, de l’Association Saint François d’Assise pour l’hygiène et assistance (AHAPA), des personnes du 3e âge ont reçu des pagnes et des vivres.

Elles ont également bénéficié d’une prise de tension et partagé un repas avec l’association.

La cérémonie de présentation des vœux, a réuni des personnes âgées vulnérables, déplacées internes, dépendantes à domicile de diverses religions.

Noelie Béré, résidente à Koupéla, l’une des bénéficiaires, a remercié l’association pour cette initiative, de prendre soin d’elles.

« Nous souhaitons que Dieu bénisse l’association. Nous demandons la santé et plein de succès aux activités de l’association pour ce nouvel an », a indiqué Mme Béré.

Le président de l’AHAPA, Kouka Joseph Ouédraogo, est revenu sur l’objectif de cette initiative.

« C’est la nouvelle année et nous avons tenu à présenter nos vœux les meilleurs de l’année aux personnes de cette tranche d’âge qui sont nos mamans, papas, mamies et papis. C’est une chance de les avoir toujours avec nous et devons leur témoigner notre affection», a expliqué M. Ouédraogo.

Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand Wenceslas Yicinbalo N’do, qui a représenté le haut-commissaire de la province du Kourittenga, a précisé que l’acte posé est louable et ce genre de contribution est à saluer.

« Nous avons besoin des potentiels de ces personnes âgées pour la construction de l’avenir. Que Dieu donne une fois de plus la santé et la force à l’association pour continuer ses œuvres. Santé et longue vie aux personnes âgées et surtout la paix et la sécurité pour notre pays», a laissé entendre Fernand Wenceslas Yicinbalo N’do.

