Kourittenga/Montée des couleurs : Le haut-commissaire félicite les médias locaux de la province

Kourittenga, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a félicité, le mardi 7 janvier 2025 à Koupéla, les femmes et hommes de média pour leur rôle prépondérant au développement. C’était à l’occasion de la traditionnelle montée des couleurs en présence des forces vives et des corps constitués de la province.

La traditionnelle montée des couleurs a été respectée dans la province du Kourittenga, le mardi 7 janvier 2025 à Koupéla.

A cette occasion, le haut-commissaire de la province, Moctar Ilboudo, a félicité les femmes et hommes de médias de la province pour leur contribution au développement du pays.

« Je voudrais par cette occasion saluer les femmes et hommes de média de notre province car les médias présents dans cette province, en plus d’être des diffuseurs de l’information, ont été des acteurs clés du développement et de la promotion de la destination Kourittenga », a-t-il indiqué.

Moctar Ilboudo leur a également traduit ses remerciements et sa reconnaissance.

