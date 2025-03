Burkina-Kourittenga-Carême-Rupture

Kourittenga : Une rupture collective pour renforcer le dialogue et la cohésion sociale entre les communautés

Koupéla, 21 mars 2025 (AIB)- La veille citoyenne du rond-point Naaba Zanré de Koupéla communément appelée « les Wayiyans », a initié dans la soirée du vendredi 21 mars 2025 dans l’enceinte de la mairie de Koupéla, une rupture collective de jeûne qui a réuni les filles et fils de la commune issus de différentes communautés ethniques et confessions religieuses.

Les autorités administratives ont marqué leur présence à la rupture collective, tenue le vendredi 21 mars 2025 à Koupéla.

Cette année 2025, le jeûne musulman et le carême catholique se sont coïncidés.

«L’organisation de cette rupture collective vise à favoriser le dialogue entre les différentes couches religieuses et renforcer la cohésion sociale», a indiqué Omar Belemgnégré, un membre des Wayiyans de Koupéla.

Pour lui, à travers ce regroupement, c’est de prouver tout simplement que nous n’avons pas de problème de religion ou d’ethnie dans nos localités respectives.

A cette rupture collective, toutes les confessions ont répondu à l’appel et «nous demandons à toutes les populations de s’inspirer de cet exemple et de toujours semer l’amour entre elles malgré la différence des religions».

Il a demandé que chacun doit accepter l’autre et sa religion.

Le représentant de la communauté Ahamadiya à Koupéla, Cheick Zoromé, a salué l’initiative.

Il a soutenu de toujours souscrire à toute initiative tendant à renforcer la cohésion sociale dans la province, à rapprocher les communautés, à établir un dialogue entre les différentes confessions religieuses.

«Nous prions le bon Dieu que la paix et la cohésion sociale règne dans la province et partant toute la région et l’ensemble du territoire burkinabé », a-t-il fait savoir.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a invité l’ensemble des populations à avoir une pensée pieuse en ce temps de jeûne et de carême à tous ceux qui luttent d’une manière ou d’une autre pour la reconquête du territoire.

« Nous saluons cette initiative fort d’impact de renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l’harmonie entre les communautés dans la province», a ajouté M. Ilboudo.

En ce temps de prière à la faveur du carême et du jeûne, le Haut-commissaire, a dit d’avoir une pensée à l’endroit des personnes déplacées internes reçues dans la province et prier pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays.

