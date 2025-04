Burkina-Sport-Loisirs-Assises

Burkina/Sport : Le ministère organise les assises nationales du sport et des loisirs pour révolutionner « sans complaisance » le milieu

Ouagadougou, 10 avr. 2025 (AIB) – Le ministère du sport et des loisirs a lancé, jeudi à Ouagadougou, les assises nationales du sport et loisirs, prévues du 9 au 12 avril 2025, pour faire un diagnostic « profond et réel » du secteur en vue de faire des recommandations fortes à même de transformer et révolutionner le milieu.

« Le Burkina Faso est dans un élan de souveraineté dans tous les domaines et le sport n’est pas en reste. Nous avons reçu des instructions des plus hautes autorités du pays pour travailler dans une démarche transformationnelle pour révolutionner le domaine du sport et des loisirs », a déclaré le ministre du sport et des loisirs, Roland Somda.

« Pour y arriver, nous avons jugé opportun d’entreprendre ces assises sur le sport et les loisirs qui ont commencé depuis les régions », a-t-il ajouté.

De son avis, ces assises permettront de faire un diagnostic réel de l’état du domaine et de faire une analyse profonde des données collectées afin de formuler des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre sans complaisance devra permettre au pays d’apporter des réponses au mal qui minent le sport et les loisirs au Burkina Faso.

Il ajoute que les conclusions de ces travaux permettront également d’apporter des réponses à la vision des hautes autorités du pays, à savoir faire du sport burkinabè une industrie sportive.

Le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a instruit aux participants de proposer une vision claire et un cadre d’actions concertées pour redonner au sport et aux loisirs toute leur place dans la stratégie de développement socio-économique du pays.

M. Ouédraogo, les a invités à faire des propositions ambitieuses et des débats constructifs pour la réalisation des objectifs à eux confiés.

Pour le Secrétaire général du ministère et président du Comité national d’organisation (PCNO) de ces assises, Adama Traoré, le sport et les loisirs sont aujourd’hui reconnus à travers le monde comme de puissants leviers de transformation sociale. Ils sont, selon lui, des facteurs de paix, des creusets d’inclusion, des outils d’éducation et de développement.

« C’est pourquoi, je fonde l’espoir que les conclusions issues de ces assises ne resteront pas lettre morte », a-t-il confié.

La cérémonie d’ouverture était placée sous le patronage du premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, et sous la présidence du ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, Roland Somda.

Les assises nationales du sport et des loisirs sont prévues du 9 au 12 avril 2025 sous le thème : « Développement du sport et des loisirs dans un contexte de reconquête du territoire ».

Agence d’information du Burkina

BBP/DNK-ata