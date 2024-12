BURKINA-KOURITTENGA-SECOURS-FORMATION

Kourittenga : Les membres du COPROSUR formés sur l’évaluation rapide initiale multisectorielle

Koupéla, (AIB)-Le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) avec le soutien technique et financier du Programme des Nations Unies (PNUD), a renforcé les capacités des membres du Comité provincial de secours d’urgence et de réhabilitation (COPROSUR) du Kourittenga, du lundi 09 au mardi 10 décembre 2024 à Koupéla, sur l’outil d’Evaluation rapide initiale multisectorielle (ERIM).

L’objectif de la formation est d’outiller les membres du COPROSUR/Kourittenga, du lundi 09 au mardi 10 décembre 2024 à Koupéla, sur l’Evaluation rapide initiale multisectorielle (ERIM), en vue de réduire le délai de réaction de la réponse humanitaire.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué l’initiative du CONASUR et surtout l’intérêt de la formation au bénéfice des participants.

Selon Barthélémy Surnomma Dodibzanga, agent de la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire et de solidarité nationale de la du Kourittenga, la formation lui a permis de maîtriser l’ERIM.

« Je pense que cet outil va beaucoup nous servir parce que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de collecte à faire. Donc désormais, toute situation qui va se présenter, nous serons déjà aptes à le faire », a-t-il dit.

Le chef de service Etudes et statistique du Secrétariat permanant du CONASUR, Jules Zongo, a indiqué que les participants sont désormais habilités à faire le travail d’évaluation sur le terrain après une catastrophe.

« Nous avons voulu outiller les membres du COPROSUR/Kourittenga ainsi que les relais communautaires à réaliser l’ERIM pour identifier l’impact des choix et les besoins prioritaires afin qu’une assistance puisse être apportée aux victimes dans le temps», a ajouté M. Zongo.

Il a par ailleurs invité les participants à se mettre au travail pour relever les défis afin que les objectifs visés de la CONASUR soient atteints.

« Il appartient aux participants de cette formation de dupliquer la formation pour mener des actions qui sont porteuses. On attend d’eux des données qui sont claires et précises», a poursuivi Jules Zongo.

L’ERIM intervient dans le domaine de l’assistance humanitaire après une catastrophe pour recenser les besoins des victimes.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo