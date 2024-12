BURKINA-MOUHOUN-INDEPENDANCE-CELEBRATION

Mouhoun/Fête de l’Indépendance : Le mérite de 137 agents issus de plusieurs secteurs d’activités reconnu

Dédougou, (AIB)-La région de la Boucle du Mouhoun, à l’instar des autres régions, a commémoré le mercredi 11 décembre 2024 à Dédougou, le 64e anniversaire de la fête de l’indépendance de notre pays. Les autorités ont reconnu le mérite de 137 récipiendaires tout ordre confondu.

Les activités du 64e anniversaire de la fête de l’indépendance du Burkina Faso, ont été marquées par une prise d’armes et la décoration des récipiendaires.

Le mérite de 137 récipiendaires a été reconnu dont 25 dans l’Ordre de l’Etalon, 43 dans l’Ordre du mérite burkinabè, 29 dans les Ordres spécifiques et 40 médailles d’honneur des collectivités locales.

Dans son message, le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a rendu un hommage aux dignes fils de la région qui ont été les acteurs dans la lutte pour l’indépendance de la colonie de Haute Volta, actuelle Burkina Faso.

Il a reconnu les potentialités agricoles, halieutiques, forestières, fauniques et minières que regorge la région de la Boucle du Mouhoun.

« La Boucle du Mouhoun est une région atypique aux potentialités énormes. Elle est le coffre-fort céréalier et agricoles du Burkina Faso », a dit le gouverneur.

Babo Pierre Bassinga, a affirmé que la crise sécuritaire que connait la région impacte négativement sur le développement de la région.

Il a appelé chaque acteur de la région à faire bloc derrière nos autorités, nos forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie afin de booster le terrorisme hors des frontières du pays pour son développement.

S’adressant aux récipiendaires, M. Bassinga, leur a adressés ses vives félicitations et les a invités à se mettre au travail.

Parmi les récipiendaires, le correspondant de l’Agence d’information du Burkina (AIB) de la province des Banwa, Salifou Ouédraogo, a reçu la médaille d’honneur des collectivités locales.

Sa médaille vient reconnaître les nombreux sacrifices consentis par le correspondant, pour recueillir et traiter les informations dans cette partie du Burkina qui était sous emprise terroriste.

Pour Salifou Ouédraogo, la reconnaissance des plus hautes autorités est une invite à maintenir le cap pour encore produire un travail de qualité.

« Je remercie les autorités de la province des Banwa qui ont reconnu le travail que je fais en me proposant cette décoration. Je mesure sa portée et cela m’interpelle à m’investir plus pour un travail de qualité au profit des populations », a soutenu le correspondant de l’AIB.

Agence d’information du Burkina

