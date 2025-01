Kourittenga : Le haut-commissaire du Kourittenga encourage la coordination provinciale de veille citoyenne

BURKINA-KOURITTENGA-HAUT-COMMISSAIRE-VEILLE-CITOYENNE-VISITE

Kourittenga, (AIB)- La coordination provinciale de la veille citoyenne du Kourittenga, a reçu, dans la soirée du dimanche 05 janvier 2025 au rond-point Naaba Zanré de Koupéla, la visite du haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, accompagné des corps constitués. Une visite symbolique qui témoigne le soutien des autorités provinciales à la coordination de veille citoyenne.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, accompagné des corps constitués, est allé encourager la coordination provinciale de veille citoyenne du Kourittenga le dimanche 05 janvier 2025 au rond-point Naaba Zanré sise dans la ville de Koupéla.

Le président de la coordination provinciale de veille citoyenne, Salif Ima, a, au nom de toute l’équipe traduit leur gratitude aux autorités pour la visite.

«Nous sommes très heureux de recevoir monsieur le haut-commissaire et les corps constitués de la province ici ce soir. Nous leur disons merci d’avoir pensé à nous. Cela montre que ce que nous faisons pour la province et pour notre nation répond aux initiatives de la politique du gouvernement et cela nous galvanise en tant que jeunesse. De par cette visite, nous savons que les autorités accordent une grande importance à ce que nous faisons », a-t-il indiqué.

M. Ima a promis de toujours soutenir les autorités et de les accompagner dans leur mission.

« Que la paix revienne au Burkina Faso, la patrie des hommes intègres», a ajouté le président de la coordination provinciale de veille citoyenne.

Le haut-commissaire Moctar Ilboudo, a salué les efforts de la coordination de veille citoyenne.

« Nous sommes venus vous féliciter et saluer à sa juste valeur vos multiples efforts. Le développement de notre cher pays, le gouvernement a pris des reformes pour le bonheur de l’ensemble des populations », a soutenu M. Ilboudo.

Il a demandé à la veille citoyenne de sensibiliser davantage les populations sur les reformes pris par le gouvernement pour une meilleure compréhension et quelles acceptent et s’engagent à accompagner les initiatives du gouvernement.

« Je vous souhaite mes vœux de santé, de solidarité, de paix. Qu’avec l’accompagnement de tous les burkinabés, notre pays reconquière l’intégralité de son territoire en cette année 2025 », a laissé entendre le haut-commissaire.

Agence d’information du Burkina

