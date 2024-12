Burkina-Sport-Football-Volontaire-Coupe

Burkina : des agents de santé à base communautaire remportent la 1re édition de la coupe du volontaire

Ouagadougou, 5 déc. 2024 (AIB) – L’équipe des agents de santé à base communautaire (ASBC) a remporté jeudi à Ouagadougou aux tirs au but (2 – 0), la première édition du tournoi maracana de football, dénommé la coupe du volontaire, face à celle des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a constaté l’AIB.

En deux fois 25 mn, les deux équipes n’ont pas pu se départager, malgré une nette domination de l’équipe des VDP. En effet par trois fois, c’est la barre transversale qui sauve les volontaires de santé.

Egalement, la chance était du côté des agents de santé pendant la séance des tirs aux buts. Les deux tireurs ont pu placer le ballon dans les filets tandis que ceux des VDP ont vu leurs tirs s’envoler dans les airs.

L’équipe victorieuse a reçu un trophée, un ballon et la somme de 75 000 FCFA, pendant que la vice-championne gagne un ballon et la somme de 50 000 FCFA. Quant à l’équipe classée 3e , celle des Volontaires adjoints de défense et de sécurité (VADS), elle a reçu un ballon et la somme de 30000 FCFA.

Le directeur général du Programme national du volontariat (PNVB), Djourmité Nestor Noufé, a salué la mobilisation et l’engouement autour de la coupe du volontaire.

Pour M. Noufé, l’objectif du tournoi est atteint car, il a permis durant trois jours aux différents volontaires de communier autour du sport. Selon lui, le tournoi sera réédité l’année prochaine.

« Nous avons privilégié la solidarité dans notre jeu. Nous promettons de revenir encore plus forts l’année prochaine pour conserver le titre », a fait savoir le capitaine de l’équipe victorieuse, Abdoul Fatao Yaro.

Pour le capitaine de l’équipe finaliste, le VDP national, Issa Sawadogo, c’est une bonne initiative de réunir la jeunesse autour du sport. Pour lui, cela permet de renforcer la cohésion sociale. Il a promis de revenir plus fort l’année prochaine.

La première édition du tournoi de football maracana « la coupe du volontaire » entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des volontaires. Plusieurs autres jeux de société étaient à l’honneur au cours de cette journée. Il s’agit notamment du scrabble, du ludo, de la pétanque et du jeu de dames.

Agence d’information du Burkina

