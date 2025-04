Burkina-Kourittenga-Religion-Célébration-Evangélisation

Kourittenga/Jubilé 125 ans d’évangélisation : L’Eglise notre dame des grâces scelle l’union de 140 couples

Kourittenga, 26 avril 2025 (AIB)- La paroisse notre dame des grâces de Koupéla, a célébré, le samedi 26 avril 2025, un mariage collectif de 140 couples, à l’occasion du jubilé des 125 ans d’évangélisation de l’église catholique. La célébration a été assurée par le curé de la paroisse, Abbé Pascal Tougma et Abbé César Guigemdé.

A l’occasion de la célébration des 125 ans d’évangélisation à Koupéla par les fidèles catholiques de la paroisse de Koupéla, 140 couples ont scellé leur union, le samedi 26 avril 2025, devant Dieu et les hommes.

Jean-Luc Lankoandé, un marié, a indiqué que régulariser sa situation dans la foi fait partie de la vie d’un couple chrétien.

« Nous sommes heureux de pouvoir officialiser notre union ma femme et moi en ce jour de célébration des 125 ans d’évangélisation ici à Koupéla», s’est-il réjoui.

Le curé de la paroisse notre dame des grâces de Koupéla, Abbé Pascal Tougma, a déclaré que le mariage chrétien est le signe sacrémental de l’union en Christ et de l’Église.

« Le mariage est l’alliance d’un homme et d’une femme, pour former un couple et fonder une famille », a-t-il expliqué.

L’Abbé Tougma a demandé aux couples de vivre réellement leur engagement et ne pas se séparer à la moindre difficulté.

«Ils doivent vivre leur amour au quotidien. Tenez fermement les promesses que vous vous êtes faites l’un à l’autre », a conseillé le prêtre célébrant.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/bz