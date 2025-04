BURKINA-KOURITTENGA-SANTE-ASSAINISSEMENT-SALUBRITE

Kourittenga/Engagement patriotique : La population de Koupéla débarrasse le CMA de Koupéla de ses ordures

Koupéla, 05 avril 2025 (AIB)- Dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les forces vives se sont mobilisées, ce samedi 05 avril 2025, pour une opération de salubrité d’envergure au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Koupéla, pour offrir un environnement plus sain aux patients et au personnel de cet établissement de santé.

Dans le cadre de la première phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2025, une grande mobilisation a été sonnée ce samedi 05 avril 2025, à l’endroit de la population pour une opération de salubrité sur toute l’étendue du territoire provincial du Kourittenga.

A cette occasion, le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Koupéla a été assaini grâce à des coups de pelles, râteaux, balais, machette et bien d’autres outils de nettoyage.

« La tenue de cette activité de salubrité contribue sans doute à offrir un cadre de vie sain aux patients et la population », a souligné le Médecin chef du district (MCD) du CMA de Koupéla, Cheick Omar Sawadogo.

Pour lui, l’assainissement dans les infrastructures sanitaires est très important et cette activité de salubrité va contribuer à améliorer la santé des patients et va minimiser les risques de contamination.

« Nous traduisons toute notre reconnaissance aux autorités pour l’initiative. Nous interpellons et invitons les accompagnants des patients à toujours jeter les ordures et les saletés dans les poubelles afin qu’on puisse toujours préserver la propreté de ce cadre», a-t-il indiqué.

La présidente de l’Association des filles et femmes leaders de demain de Koupéla, Taiibatou Wendyam Sana, s’est dite satisfaite de la mobilisation de la population autour de l’initiative.

« Nous invitons les populations à se nourrir de cette initiative à travers différentes activités qui peuvent menées dans des domaines respectifs. Et ensemble, nous allons rendre le Burkina beau et meilleur», a-t-elle déclaré.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a souligné que la tenue de cette activité de salubrité sur toute l’étendue du territoire provincial est une initiative du gouvernement qui veut qu’à la faveur des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, chaque citoyen contribue à travers des œuvres salutaires pour le bonheur de tous sur l’ensemble du territoire du pays.

Il a par ailleurs invité la population de son ressort à toujours se nourrir d’un esprit patriotique.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/bz