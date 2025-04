Burkina-Agriculture-Curage-Barrage

Burkina : Le ministre de l’Agriculture lance les travaux de curage du barrage de Boulbi en vue de la production agricole

Ouagadougou 8 avril 2025 (AIB)- Le ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié a lancé mardi, les travaux de curage de 25 hectares du barrage de Boulbi dans la commune de Komsilga à quelques encablures de Ouagadougou, visant à mobiliser plus de 100 milles mètres cubes d’eau pour accroitre la production agricole.

Exécutés par la Société nationale d’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER), les travaux vont durer jusqu’à la fin du mois de mai et vont permettre de curer 25 hectares de l’infrastructure.

Agence d’information du Burkina