Kourittenga/Assemblée de Dieu : Les fidèles engagés dans une semaine de prière sous le signe de la foi

Koupéla, 29 avril 2025 (AIB)-L’église centrale des Assemblées de Dieu (AD) de Koupéla, s’est lancée dans une semaine de prière internationale qui a débuté dans la soirée du mardi 29 avril 2025 à Koupéla, en sa toute première édition. Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand Wenceslas Yicinbalo N’do, a représenté le Haut-commissaire à cette prière.

Placée sous le thème biblique inspiré de Juges 6. 14, « Va avec la force que tu as », le pasteur principal de l’église, Boureima Malgoubri, a indiqué que chaque fidèle doit préparer son cœur à la prière.

«La première édition de la semaine de prière internationale est de permettre à ce que le Saint-Esprit agisse dans la vie de toute personne qui vient se ressourcer à travers la parole de Dieu et de découvrir les dons, les potentialités, les talents que Dieu a déposé en chacun de nous, ainsi que les richesses qu’il a prévu pour notre existence ici-bas et pour l’éternité. », a-t-il fait savoir.

Pasteur Malgoubri a précisé que cette rencontre spirituelle se veut un moment fort d’intercession et de révélation personnelle.

« J’invite tous les fidèles, toutes celles et ceux qui se réclament en Dieu et croient en lui, de prendre les dispositions nécessaires pour demeurer dans la sagesse, dans la paix, et favoriser un climat propice partout où vous êtes. », a appelé le pasteur principal de l’Eglise, à l’endroit des fidèles.

Il a souhaité qu’au sortir de la prière, chaque fidèle est transformé et est capable d’impacter positivement dans les communautés, au nom de Jésus-Christ.

Le secrétaire général de la province, Fernand Wenceslas Yicinbalo N’Do, représentant le Haut-commissaire, a exprimé toute sa reconnaissance à l’église AD de Koupéla pour cette œuvre spirituelle en faveur de la paix et de la cohésion au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

