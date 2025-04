Burkina-Passoré-Enseignement- Installation

Passoré/Enseignement secondaire : Le nouveau directeur provincial invite ses collaborateurs à plus de sacrifices

Yako, 24 avril 2025(AIB)- Le nouveau directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique (DPEFPT) du Passoré, Mimtiri Oualbeogo a exhorté le mercredi 23 avril 2025 à Yako, ses collaborateurs à plus de sacrifices pour l’atteinte des objectifs assignés.

Le nouveau directeur provincial de l’Enseignement secondaire, formation professionnels et technique (DPEFPT) du Passoré, Mimtiri Oualbeogo a officiellement pris fonction le mercredi 23 avril 2025 à Yako.

La cérémonie d’installation a été présidée par La secrétaire générale de la province du Passoré (SGP), Noélie Béréhoumdougou /Kabore, en présence des collaborateurs, des corps constitués et des amis.

Le nouveau DPEFPT remplace à ce poste Halidou Konfé qui aura passé près de 6 ans à la tête de la direction.

Le représentant du personnel de la DPEFPT du Passoré, Nestor Sawadogo a traduit sa reconnaissance au DP sortant pour ses bons et loyaux services rendus au Passoré.

«Nous accueillons avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir le DP entrant,Mintiri Oualbeogo. Nous sommes près à écrire avec vous, une nouvelle page de notre histoire avec confiance, énergie et esprit d’équipe », a-t-il soutenu.

Le directeur sortant, Halidou Konfé a exprimé sa reconnaissance à ses collègues et l’ensemble des acteurs de l’éducation de la province pour leur accompagnement constant dans l’atteinte des objectifs à lui confiés.

M.Konfé a ensuite dressé le bilan de sa gestion avant d’inviter les futurs collaborateurs de son successeur à lui accorder le même soutien et accompagnement.

« Voudrais-je rassurer de mon engagement sans réserve et de ma ferme détermination à contribuer de toutes mes forces…à la concrétisation de cette nouvelle vision pour une formation professionnelle en phase avec les besoins de notre pays. », a indiqué Mintiri Oualbeogo.

La secrétaire générale de la province du Passoré, Noelie Béréhoumdougou /Kabore a félicité l’ancien DP pour le travail abattu et surtout pour les performances réalisées dans l’accomplissement de sa mission.

Elle a par la suite rassuré le nouveau directeur de la disponibilité de l’administration à l’accompagner dans sa noble fonction.

En rappel, Mimtiri Oualbéogo a été nommé le jeudi 3 avril 2025 en Conseil des ministres comme nouveau DPEFPT du Passoré.

