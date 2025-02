Boulgou : L’AJFIT appelle à faire bloc derrière le capitaine Ibrahim Traoré

Zabré, 3 février 2025 (AIB) – L’Alliance des Jeunes du Faso pour l’Intégrité du Territoire (AJFIT) a organisé, samedi 1er février 2025, une cérémonie de présentation de vœux à Zabré. L’événement a été marqué par un appel à l’unité derrière le capitaine Ibrahim Traoré et une mobilisation sous le signe de la résistance contre l’impérialisme.

Deux ans après sa création, l’AJFIT continue de rassembler ses membres autour de valeurs patriotiques. À cette occasion, des slogans tels que « À bas l’impérialisme ! » et « La patrie ou la mort, nous vaincrons ! » ont résonné dans l’assistance. Les drapeaux de l’Alliance des États du Sahel (AES) et de la Russie flottaient fièrement au centre de la place.

Le secrétaire général et président par intérim de l’Alliance, Séraphin Yabré, a ouvert la cérémonie en saluant la présence massive des membres et sympathisants. Il a rappelé l’importance du respect des textes fondateurs de l’organisation et la nécessité de rester mobilisés face aux défis sécuritaires.

« Nous devons nous mobiliser davantage pour accompagner les autorités du pays à combattre le terrorisme », a-t-il souligné, avant de formuler des vœux de paix et de prospérité pour la commune de Zabré et le Burkina Faso en général.

L’un des moments forts de la soirée a été l’installation d’Albert Yiré Gouba en tant que nouveau président de l’AJFIT. Celui-ci a promis de poursuivre les actions de mobilisation et d’engagement en faveur de la sécurité et de l’intégrité territoriale du pays.

La cérémonie a également été marquée par des prestations artistiques animées par des musiciens locaux. Une ambiance festive a ainsi clôturé cette rencontre, symbolisant la détermination des membres de l’AJFIT à rester unis et actifs dans la lutte pour un Burkina Faso sécurisé et prospère.

Agence d’information du Burkina

JPB/ata