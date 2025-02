BURKINA-EDUCATION-REFORMES-FELICITATIONS

Koudougou/Réformes de l’éducation : l’école Koudyiri C félicitée pour s’être appropriée

Koudougou, 6 fév. 2025 (AIB)- L’école C de Koudyiri C, sise au secteur 1 de la ville de Koudougou a reçu la visite du directeur régional et du directeur provincial de l’éducation, venus la féliciter pour s’être appropriée convenablement des réformes introduites à cette rentrée scolaire.

Les réformes mises en place dans l’école sont le port de la tenue traditionnelle, le Faso Dan Fani et le Koko Donda tous les lundis et jeudis, l’exécution de l’hymne national, le Ditanyè, en langues locales, la découverte de l’environnement des TIC (technologie de l’information et de la communication) et des métiers.

A l’école de Koudyiri C, la mise en train est bien en marche. Et c’est ce que les responsables locaux de l’éducation sont allés constater de visu.

Dès 7h30, au coup du sifflet, les élèves bien en rangs, presque tous habillés en Faso Dan Fani, ont entonné le ditanyè en mooré, sous le regard admiratif des visiteurs du jour. A noter qu’aussi bien les enseignants que les encadreurs, tous étaient en uniforme.

Quoi de plus logique pour les hôtes du jour que de se réjouir. Ils se sont dits satisfaits et ont félicité l’équipe pédagogique de l’école ainsi que les parents d’élèves pour leur implication dans la mise en place de celles-ci.

Le Directeur régional de l’éducation préscolaire primaire et non formelle du Centre-Ouest, Abylaicé Rouamba, a déclaré que les visites de sensibilisation menées dans les écoles ont porté leurs fruits et a félicité la directrice de l’école, le bureau des parents d’élèves et celui des mères éducatrices pour leur adhésion à la politique du chef de l’Etat qui souhaite faire évoluer le système éducatif pour qu’il prenne en compte les aspirations des populations.

Le directeur provincial du Boulkiemdé, Boureima Ouédraogo, a souhaité que cette réussite soit reproduite dans les autres écoles de la province et que les autres réformes prennent également le pas pour le bien du système éducatif burkinabè.

La directrice de l’école, Mme Benao, quant à elle, a expliqué que l’adhésion des parents d’élèves aux nouvelles mesures, a été favorisée par une bonne communication entre les différentes parties.

Agence d’information du Burkina

