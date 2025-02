Burkina-Santé-Maladies-Tropicales-Négligées

Burkina : Le ministre de santé s’engage à financer la lutte contre les maladies tropicales négligées

Ouagadougou, 07 fév. 2025 (AIB)- Le ministre en charge de la Santé, Dr Lucien Robert Kargougou a promis vendredi, d’apporter un soutien financier et matériel dans la lutte pour l’éradication des Maladies tropicales négligées (MTN) au Burkina Faso d’ici 2030.« Tout ce qu’il y a comme ressources financières dont le programme de lutte contre les MTN a besoin, nous allons les mettre à la disposition des acteurs », a promis le ministre, Lucien Robert Kargougou.

Le ministre de la Santé s’exprimait le vendredi 7 février 2025 à Ouagadougou, lors de la rencontre de plaidoyer pour la mobilisation des ressources dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Selon lui, il est possible de libérer le pays des maladies tropicales négligées d’ici 2030, pourvu que l’on mette les ressources nécessaires à travers une parfaite collaboration entre les acteurs.

A cet effet, il s’est engagé comme en 2024, à allouer des ressources supplémentaires pour contribuer aux efforts dans la lutte contre ces maladies.Lucien Robert Kargougou a aussi appelé les agents de santé, les agents impliqués dans la lutte et les partenaires techniques et financiers à se mobiliser pour apporter une réponse adéquate et définitive aux MTN.

« J’en appelle à l’engagement soutenu des départements ministériels et leurs partenaires techniques et financiers, des collectivités territoriales, du secteur privé, des organisations de la société civile pour l’atteinte des objectifs de la lutte » a-t-il lancé.Le Dr Kargougou, a par ailleurs salué les progrès significatifs déjà réalisés dans la lutte contre les MTN grâce à l’engagement fort du gouvernement et au soutien des partenaires techniques et financiers. Ces progrès sont entre autres, selon le ministre, l’éradication de la maladie du ver de Guinée depuis 2011, l’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique en 1994, et la réduction de la prévalence de l’onchocercose, de la schistosomiase et des vers intestinaux. La coordonnatrice du programme lutte contre les MTN, Dr Boezemwende Ouoba/Kaboré, a affirmé que le caractère stigmatisant de ces maladies, affecte non seulement la santé des individus, mais aussi leur intégration sociale et économique.

« Elles sont dues à différents agents pathogènes virus, bactéries, parasites, champignons ou toxines et ont des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices » a-t-elle ajouté.Quant à la représentante de la coalition des Organisation de la société civile (OSC) « non » aux MTN, Irène Zoungrana, elle s’être dite engagée à la sensibilisation de la communauté et dans la mobilisation des ressources.

« La lutte n’appartient pas seulement au ministère en charge de la Sante mais également les autres ministères et institution partenaires sont concernés dans ce combat », a-t-elle indiqué.La rencontre de plaidoyer s’est tenue en marge de la célébration en différée de la Journée mondiale de la lutte contre les maladies tropicales. Le monde entier célèbre cette journée chaque 30 janvier en mettant en exergue les succès de la lutte contre les maladies tropicales. Cette année, le Burkina Faso a célébré l’évènement sous le thème, « S’unir, agir et éliminer ».

A travers ce thème, il s’est agi d’appeler tous les dirigeants, le secteur privé, la société civile et les partenaires, à une synergie d’action pour bouter hors du Burkina ces maladies, ont précisé les organisateurs. Les maladies tropicales négligées, au nombre de 21 selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), touchent principalement les populations vulnérables des pays tropicaux.

