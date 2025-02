Burkina/Comoé-Eboulement-Sites-Orpaillage

Comoé : une cinquantaine de décès en 2 ans suite aux éboulements dans les sites d’orpaillage à Tiéfora

Banfora, 7 fév. 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province de la Comoé, Mathieu Tingueri, a organisé le mardi 4 février 2025, une rencontre d’échange et de sensibilisation au profit des artisans miniers suite à certains incidents survenu dans les sites d’orpaillages dans la commune de Tuefora, où on a dénombré une cinquantaine de décès en 2 ans, suite aux éboulements dans les sites d’orpaillage.

L’objectif de cette rencontre était de trouver une solution définitive aux éboulements survenus dans les sites d’orpaillage dans la commune de Tiéfora.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Tiéfora, a fait la situation des éboulements des sites d’orpaillage dans la commune de Tiefora : 1 décès à Dramandougou en 2022, 29 décès et 6 blessés ont été enregistrés à Fandiora, 1 décès à Houétiara, Labola Kanssiara, et Biton, soit un total de 32 décès en 2023, 10 décès à Fandiora, 3 décès à Biton, 2 décès à sounangou, et à Dramandougou, 01 à Nianiagara, Houétiara et Labola Kassianra, soit un total de 20 décès en 2024 et 06 décès ont été enregistrés du 14 au 30 janvier 2025.

« J’ai trouvé cette situation très préoccupante, c’est pourquoi j’ai trouvé nécessaire d’organiser cette rencontre avec les acteurs du secteur minier pour comprendre ce qui provoque les éboulements dans les sites d’orpaillage pour qu’ensemble nous puissions trouver des solutions définitives à cette situation », s’est exprimé le haut-commissaire de la province de la Comoé, Mathieu Tingueri.

« Tous les problèmes évoqués par les acteurs émanent du non-respect de la réglementation. C’est pourquoi nous avons saisi l’occasion pour interpeller chacun au respect de cette règlementation », a-t-il ajouté.

Tingueri, a invité les participants à être des relais dans leurs secteurs, quartier et villages pour que tout le monde soit au même niveau d’information. « Les acteurs doivent comprendre l’intérêt qu’ils apportent pour la nation et la responsabilité qu’ils ont pour l’Etat burkinabè. C’est ensemble, main dans la main que nous pouvons construire une nation forte et prospère », a-t-il indiqué.

Il a également traduit toute sa reconnaissance et sa gratitude à l’endroit des plus hautes autorités du Burkina pour les actions menées au quotidien pour la sécurité et la quiétude des populations.

Selon le président de la délégation spéciale de la commune de Tiéfora, « nous avons vraiment déploré les incidents survenus et qui ont causés plusieurs victimes suite à l’inobservation des règles sécuritaires ».

Selon lui, cette rencontre avec tous les acteurs qui interviennent dans l’activité d’orpaillage vise à échanger sur les causes des éboulements, en vue de trouver des pistes de solutions.

Avec les directives du haut-commissaire de la province de la Comoé, « nous avons pu donner les conduites à tenir pour que chaque acteur en fonction de ses responsabilités, puisse observer ces directives, afin de minimiser ces incidents », a indiqué le PDS.

« Les propriétaires terriens, les orpailleurs, l’administration au niveau local ont chacun une part de responsabilité », a-t-il ajouté.

Le PDS a invité tous les acteurs à respecter la réglementation en vigueur pour promouvoir cette activité, pour le bonheur des populations.

Les participants ont souhaité que ces genres de rencontres soient pérennisés afin que les arteurs puissent avoir une bonne connaissance sur la règlementation.

Le PDS, a saisi l’occasion pour lancer un appel à toute la population à un sursaut patriotique, une exploitation artisanale responsable et au respect de la règlementation en vigueur afin que « nous puissions exercer de façon légale et de façon responsable l’activité d’orpaillage qui procure pas mal d’emplois à la jeunesse burkinabè et qui rapporte en termes de revenu aux familles ». Il a également invité les couches sociales à s’impliquer davantage dans le respect des uns et des autres et dans le respect de cette réglementation.

Le président de l’association des artisans miniers des Cascades, Lalé Yacouba Sagnon, a remercié le haut-commissaire de la province de la Comoé pour cette belle initiative qui les a permis de se connaitre entre eux les acteurs et les autorités et de comprendre beaucoup de choses concernant l’activité d’orpaillage.

Il a également invité tous les acteurs à se mettre à jour et à travailler à respecter la réglementation pour que l’activité d’orpaillage dans la Comoé soit une réussite et que les artisans miniers soient respectés dans cette activité qu’ils mènent. Agence d’information du Burkina

