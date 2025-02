BURKINA-CENTRE-OUEST-ISSOUKA-CÉLÉBRATION-COUTUME

Koudougou : pour ses 20 ans de règne, Naaba Saaga 1er appelle à l’unité pour un avenir meilleur

Koudougou, 1er fév. 2025 (AIB)-Naaba Saaga 1er a appelé samedi à l’unité des fils et filles pour un avenir meilleur, dans sa circonscription, le quartier Issouka de Koudougou qui célébrait ses 20 années de règne, a constaté l’AIB sur place

Le quartier Issouka de Koudougou a vibré, samedi , au rythme de la 20ème édition du Na Baasga, la fête coutumière annuelle. L’événement a rassemblé une foule immense, incluant des personnalités telles que Luc Adolphe Tiao, ancien Premier ministre du Burkina Faso, plusieurs autorités administratives de la place ainsi que des invités venus d’horizons divers.

Au centre de cette célébration, Naaba Saaga 1er, chef coutumier d’Issouka, a prononcé un discours poignant, axé sur le thème : « Le Bonnet au service des enfants et de la communauté ».

Le chef traditionnel a exprimé sa gratitude envers les ancêtres et la communauté pour 20 ans de règne. Il a souligné son engagement envers les enfants, notamment à travers le Musée Rayimi, un espace dédié à la transmission des valeurs culturelles.

Il a également mis en avant le rôle crucial des femmes dans la société, rappelant l’intronisation de la première femme cheffe traditionnelle à Issouka.

Hommage aux figures emblématiques de Koudougou

Naaba Saaga 1er s’est refusé de passer sous silence des figures historiques. Il a ainsi rendu hommage à Bassanga, premier habitant de Koudougou, Maurice Yaméogo, premier président du Burkina Faso, et Henri Guissou, premier ambassadeur de Haute-Volta à Paris.

Il a salué les efforts de l’association « Songnaam » pour préserver la mémoire de ces personnalités et a remercié les opérateurs économiques pour leur contribution à l’embellissement de la ville.

Face aux défis actuels, notamment l’insécurité, le chef traditionnel a appelé à l’unité et à la solidarité. Il a souligné l’importance de résoudre les conflits et de promouvoir l’indépendance traditionnelle dans le respect des autres. Il a également insisté sur la nécessité de lutter contre contre les maladies et de préserver l’environnement.

Dans la même lancée, Naaba Saaga 1er a évoqué plusieurs projets pour l’avenir de Koudougou, notamment la réfection des barrages pour améliorer l’accès à l’eau et l’épanouissement des iguanes sacrés, ainsi que la fourniture de 100 matelas pour l’hôpital régional.

Il lui tient également à cœur le retour de l’antenne de la chaîne publique (la RTB2) à Koudougou et a encouragé l’initiation des enfants et des jeunes aux pratiques positives des ancêtres.

Le discours de Naaba Saaga 1er a été un appel à l’action, invitant chacun à contribuer au développement de Koudougou et du Burkina Faso. Il a exprimé sa confiance en la capacité de la communauté à relever les défis et à construire un avenir meilleur pour les générations futures.

La 20ème édition du Na Baasga a été un moment de célébration, de réflexion et d’engagement. Le discours de Naaba Saaga 1er a tracé la voie pour les 20 prochaines années, plaçant les enfants, la communauté et la culture au cœur du développement de Koudougou.

L’histoire des trois sorties du chef

Cette célébration, faut-il le rappeler, a été également marquée par la cérémonie des trois sorties du chef. D’abord il est sorti vêtu d’une toge rouge et muni d’un sabre. Et selon ses dires, le rouge marque la tenue de guerre, le danger, l’urgence, la chaleur, l’amour, le sang, la royauté et l’autorité suprême. Cette coloration signifie que le chef doit être capable d’aller au front pour défendre son peuple parce qu’il l’aime, le protège, il peut verser son sang pour son peuple.

Ensuite, sa deuxième sortie s’est effectuée avec une toge blanche qui incarne la sagesse, la quête de paix.

A sa troisième et dernière sortie, le chef était habillé en toge multicolore pour montrer que l’ensemble des couleurs font la beauté de la vie. Et d’expliquer : « Nous sommes différents les uns des autres, laquelle différence nous permet d’offrir une beauté autour de nous ».

Pendant son mot de bienvenue, le chef de zone, Samb Naaba, s’est dit heureux de recevoir tous les invités. Il en a profité pour bénir l’assemblée au nom du chef d’Issouka avant de conclure : « Que Dieu raccompagne chacun à son domicile en bonne santé ».

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/AS/ATA