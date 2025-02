Burkina : Les Forces combattantes infligent de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs régions

Ouagadougou, 3 fév. 2025 (AIB) – Du Nord au Sahel, en passant par l’Est et la Boucle du Mouhoun, les Forces combattantes, appuyées par la puissance de feu aérienne, ont mené avec succès des offensives entre le 20 et le 31 janvier 2025.

Ces opérations ont permis de neutraliser des dizaines de terroristes et de saisir un important matériel de guerre.Le 21 janvier 2025, une embuscade tendue contre un groupe criminel dans la région du Mouhoun a permis de neutraliser plusieurs assaillants.

Du matériel militaire important a été récupéré à l’issue de cette opération.Entre le 20 et le 26 janvier 2025, le 23e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) s’est illustré par une série d’offensives victorieuses dans les environs de Goulmani, Ouori et Gorombolé, neutralisant plusieurs criminels et saisissant des armes.

Le 31 janvier 2025, dans la région du Nord, une embuscade menée près de Sollé a permis de neutraliser plusieurs assaillants, avec la saisie d’équipements de guerre.Le 21 janvier, les forces ennemies ont attaqué un poste de combat à Seytenga. Elles ont été vigoureusement repoussées avant que l’aviation ne les suive discrètement.

Les opérateurs aériens ont repéré les criminels dans leur zone de repli à l’Est avant de les foudroyer. Les forces terrestres ont ensuite consolidé leur position et récupéré du matériel.À l’Est, le 27 janvier, un groupe criminel a été repéré près de Kantchari, tentant de se regrouper sous une petite forêt. Une frappe aérienne efficace a neutralisé une grande partie des assaillants.

Les survivants, qui ont tenté de revenir récupérer du matériel, ont été minutieusement suivis et éliminés. Une équipe du 24e BIR s’est occupée des rescapés et a récupéré le matériel encore exploitable.Le 28 janvier, les combattants du ciel ont été alertés d’une attaque en préparation près de Boungou.

Une frappe aérienne massive a permis d’éliminer un grand nombre de malfaiteurs au moment où ils s’étaient rassemblés à une dizaine de kilomètres de la localité pour peaufiner leur plan d’attaque. Les rescapés ont parcouru de longues distances pour se sauver. Lors de leur halte, les vecteurs aériens ont bombardé leurs positions, causant des explosions et la destruction de leurs munitions.

Dans la ville de Kelbo, les unités aériennes ont effectué une surveillance active. Le 29 janvier, à 9h30, un groupe de criminels venant du Nord a été repéré et suivi jusque dans une petite forêt. Les vecteurs aériens ont frappé la tête de la colonne pour les immobiliser. Les survivants ont tenté de se cacher, mais beaucoup ont subi le même sort.

Le lendemain, les terroristes ont tenté de nouveau de s’infiltrer dans la ville de Kelbo, mais la vigilance des pilotes a permis de les repousser efficacement. Les criminels qui avaient approché les premières concessions ont été éliminés, provoquant une débandade. Les vecteurs aériens les ont poursuivis jusqu’à leur base située à l’Est de la ville. Une frappe chirurgicale a neutralisé un grand nombre de ces malfrats fuyards.

Les rescapés ont subi le même sort en tentant de revenir sur les lieux pour récupérer leur matériel.Le 31 janvier, pour la troisième journée consécutive, les assaillants ont tenté de prendre Kelbo mais ont fait demi-tour, sentant le danger. Là encore, l’armée de l’air a frappé la tête du peloton pendant que les autres fuyaient vers une base temporaire au milieu des arbres. Les frappes les ont réduits en cendres.Le 25 janvier, des terroristes se sont rassemblés dans une localité non loin de Sebba, sous un arbre près d’un bâtiment, pour effectuer les derniers réglages de leurs assauts. Un missile les a anéantis.

Après leur échec à prendre Sebba, les assaillants ont posé des engins explosifs improvisés (IED) sur l’itinéraire d’un convoi de ravitaillement près de Sebba pour tendre une embuscade. Une quarantaine d’assaillants se trouvaient sur place lorsque les vecteurs aériens ont lancé une frappe dévastatrice. Les criminels ont été neutralisés, laissant derrière eux un arsenal de matériel militaire. Le convoi de ravitaillement a pu regagner Sebba sans encombre, marquant une victoire stratégique majeure.

Agence d’information du Burkina