Koudougou : l’entrepreneuriat agricole féminin, moteur de résilience

Koudougou, 11 mars 2025 (AIB)-La ville de Koudougou a abrité samedi pour le compte de la région du Centre-ouest, la commémoration de la 168e Journée Internationale de la Femme, sous le signe l’entrepreneuriat féminin, a constaté l’AIB.

C’est sous le thème « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso : quelles stratégies pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des femmes ? », que la région du Centre-Ouest a commémoré la Journée internationale de la femme à Koudougou.

Cette journée a été l’occasion de mettre en lumière la force et la résilience des femmes de la région du Centre-Ouest, ainsi que leur rôle crucial dans la sécurité alimentaire et le développement économique du pays.

La cérémonie a débuté par un défilé des associations et groupements féminins sur la place de la mairie de Koudougou. Mais avant cette étape de la cérémonie, ceux qui se sont mobilisés aux premières heures de la journée, ont pu suivre une course cycliste féminine bien enlevée.

Ainsi donc, après les mots de bénédictions du chef coutumier de Dapoya et de bienvenue du président de la délégation spéciale communale de Koudougou Jonas Mané, la coordinatrice des femmes Eugénie Ouédraogo/Gansonré, a témoigné de la détermination des femmes à surmonter les obstacles et à contribuer activement à la recherche de solutions. Elle a souligné l’importance de l’entrepreneuriat agricole comme levier d’autonomisation et de résilience face à la crise.

Le gouverneur par intérim de la région, patron de la cérémonie a salué le courage et la détermination des femmes de la région. Rappelant le contexte difficile que traverse le Burkina Faso depuis 2015, lequel est marqué par l’insécurité, les déplacements de populations et la précarité économique, il a déclaré que « les femmes sont les principales chevilles ouvrières de l’agriculture dans notre pays, représentant 80% de la production alimentaire et 75% de la main-d’œuvre agricole ».

« Cependant, a-t-il poursuivi, leur production reste majoritairement destinée à l’autoconsommation, ce qui limite leur potentiel entrepreneurial ».

Aussi, a-t-il souligné, les nombreux défis auxquels les femmes sont confrontées sont, l’accès à la terre, au crédit, à la formation et aux marchés.

A entendre le gouverneur Beré, il faut insister sur la nécessité de lutter contre les pesanteurs socioculturelles qui entravent l’épanouissement économique des femmes.

Rappelant le plan gouvernemental de « l’Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 », doté de 592 milliards de francs CFA, il dira que cela une opportunité majeure pour les femmes de s’investir dans l’entrepreneuriat agricole. Il a ainsi appelé les femmes à s’approprier ce plan et à saisir les opportunités d’emplois et de développement qu’il offre.

Adama Jean Yves Beré a, en plus de rappeler les différentes initiatives mises en place par le gouvernement et ses partenaires pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, notamment le Programme de renforcement de la résilience économique des femmes, réaffirmé son engagement à accompagner les femmes de la région dans leurs projets et à créer un environnement favorable à leur épanouissement économique.

Le gouverneur a conclu son discours en lançant un appel à la solidarité et à l’action collective pour soutenir les femmes dans leur lutte pour l’autonomisation et le développement.

Il a exhorté les autorités, les partenaires et la population à se mobiliser pour créer un avenir meilleur pour les femmes du Burkina Faso.

La cérémonie s’est terminée par une remise de prix aux lauréates de la course cycliste.

Agence d’information du Burkina

