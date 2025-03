BURKINA-LOROUM-AGRICULTURE-POMME-TERRE-FETE

Loroum : Des acteurs réfléchissent sur la tenue de la fête de la pomme de terre

Titao, 11 mars 2025 (AIB)- Les forces vives de la province du Loroum, ont échangé, le mardi 10 mars 2025 à Titao, sur un projet d’organisation de la fête de la pomme de terre.

Producteurs, responsables de groupements maraîchers et faîtières de producteurs, commerçants, services techniques et administratifs, leaders d’opinions, responsables de Forces de défense et de sécurité (FDS), ont échangé, le mardi 10 mars 2025 à Titao, sur un projet de relance de la fête de la pomme de terre.

L’objectif de la rencontre est d’informer les acteurs mais aussi d’apprécier le projet d’organisation de la fête de la pomme de terre.

Le producteur, Daouda Kirakoya a confié que le président Traoré les a appuyés en semences et matériel d’irrigation.

« En organisant la fête de la pomme de terre nous allons rassurer de la bonne utilisation des dotations. Deux de nos partenaires se sont engagés pour l’écoulement des produits et la fête est une véritable opportunité», a-t-il indiqué.

Pour la coordinatrice provinciale des femmes, Aminata Porgo, cette fête permettra de présenter les potentialités de la localité et surtout la résilience des producteurs.

Elle a loué cette initiative de relance de la fête de la pomme de terre qui permettra selon elle, de rouvrir la localité au reste du pays.

« Nous souhaitons que les femmes adhèrent massivement à l’initiative surtout s’investissent dans la transformation de ces produits locaux et montrer aux visiteurs le savoir-faire des femmes», a soutenu Mme Porgo, qui a invité les femmes à une forte mobilisation.

Pour le Haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, la tenue de cette fête contribuera à galvaniser les producteurs.

«Nous pensons que si la fête se tiennent on pourra apprécier les retombées des dotations reçues », a-t-il précisé.

Djibril Bassolé, a rassuré les visiteurs qu’il n’y a pas de risque zéro.

« Nous pensons que si des mesures sont prises pour renforcer la sécurité du corridor les gens pourrons venir participer à la fête », a noté le Haut-commissaire.

Suspendue en 2020 du fait de la dégradation de la situation sécuritaire, la fête de la pomme de terre de Titao était une vitrine de la localité.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/yo