Burkina : Le président Traoré remet du matériel de 13 milliards pour développer des infrastructures hydro-agricoles

Ouagadougou, 11 mars 2025 (AIB)- Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a remis mardi, à Ouagadougou, un important lot de matériels agricoles d’une valeur de 13 milliards FCFA à l’Office national des barrages et des aménagements hydroagricoles (ONBAH) et à la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER) pour développer des infrastructures hydro-agricoles.

Le matériel est composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pied de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs. Des moyens roulants notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 2 camions d’accompagnement, 18 camions bennes, 1 camion-atelier, 3 camions-grues, 3 porte-engins, 5 autos-bétonnières, et 2 camions toupies figurent parmi les engins.

« Ce don est la traduction concrète de la vision du président du Faso qui a bien voulu en cours d’exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards francs CFA destinés à l’acquisition de ces engins », a indiqué le ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié.

Le premier responsable du département en charge de l’Agriculture s’est par ailleurs engagé à mettre ces engins au travail dans les meilleurs délais pour contribuer à la réussite de l’initiative présidentielle pour la production agricole et de l’Offensive agropastorale.

Le président du Faso a donné instruction afin que le matériel puisse être « un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et de l’Offensive agropastorale 2023-2025 », en résolvant la question de la mobilisation de l’eau, a soutenu le commandant Sombié.

Ce matériel dont l’ONBAH et la SONATER sont bénéficiaires est destiné à réaliser des travaux d’aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les superficies nécessaires en vue d’accroître la production agricole dans la dynamique de l’autosuffisance alimentaire.

Agence d’information du Burkina

YOS/wis