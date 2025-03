Burkina-Kossi-Cohésion-Sociale

Kossi : Une rupture collective de jeûne organisée sous le signe de la cohésion sociale

Nouna, 24 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a présidé, le vendredi 14 mars 2025 à Nouna, une rupture collective de jeûne organisée par la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne.

A l’appel du muezzin, les fidèles musulmans invités à la cérémonie, ont procédé à la rupture du jeûne, pour ensuite prier le magrib sous la conduite de l’imam Abdallah Konaté, coordonnateur de la FAIB section de la Kossi.

L’imam a formulé des bénédictions à l’endroit du Burkina, afin que la paix revienne et aussi aux forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire.

A tour de rôle les différentes confessions religieuses ont formulé des prières et des bénédictions à l’ensemble du pays et surtout pour le retour de la paix.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a salué l’initiative de la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne qui œuvre pour la cohésion sociale et l’entente entre les filles et fils de la province.

Il a exhorté la FAIB à prier pour les FDS et les VDP qui veillent quotidiennement sur l’ensemble de la population.

A l’endroit des confessions religieuses chrétienne, protestante traditionnelle, le Haut-commissaire, a salué leur présence remarquée à la cérémonie.

Le coordonnateur Adama Dao, a traduit la gratitude du bureau de la coordination au parrain de la cérémonie en la personne de Mayou Coulibaly, responsable de l’IPSS, qui n’a pas pu effectué le déplacement, dont les efforts ont permis de mener à bien l’activité.

Le co-parrain, Assimi Belém, également empêché, a été salué pour sa contribution inestimable.

L’éclat de la cérémonie a été rehaussé par la présente des FDS et VDP, venus soutenir l’activité gage du vivre ensemble.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo