Il a regretté que ses hommes aient « mal défendu » en fin de match alors que le club catalan poussait pour revenir:

« On a mal défendu sur leur temps fort. Lewandowski a marqué un « golazo » et les doutes sont apparus. On avait besoin d’être solide, d’être forts pour résister à ces grands joueurs qui ont joué le tout ou rien. Mais on n’a pas pu rester fort, ni répondre en contre et transformer nos occasions », a-t-il résumé.

Cette défaite, la deuxième en une semaine après l’élimination cruelle en huitième de finale de Ligue des champions face au Real aux tirs au but mercredi ne doit cependant rien « à la chance », selon le coach argentin, qui préfère saluer « l’efficacité » adverse.

Agence d’Information du Burkina avec AFP