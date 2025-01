BURKINA-KENEDOUGOU-ASSAINISSEMENT-FORAGE-LANCEMENT

Kénédougou : Une association lance le projet de forage communautaire

Orodara, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a lancé, ce mardi 14 janvier 2025 à Orodara, le projet de forage communautaire, mis en œuvre par l’Association jeunesse solidaire et vaillante (AJSV) et subventionné par l’ONG Lumière de la Corée du Sud.

Dans la province du Kénédougou, ce projet de forage communautaire permettra de réaliser 33 forages au profit des populations des communes de Orodara, Samorogouan, Samogohiri, Djigouera, Koloko et Kourinion.

Le lancement dudit projet, mis en œuvre par l’Association jeunesse solidaire et vaillante (AJSV), a eu lieu le mardi 14 janvier 2025 à Orodara, sous la présidence du haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira.

La représentante du président de l’AJSV, Ange Madeleine Garango, s’est réjouie de la forte mobilisation des acteurs autour de la cérémonie.

«Vos soutiens inestimables et votre participation à cette activité démontrent l’importance de cette initiative pour notre communauté et renforcent notre détermination à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur », a- t-elle déclaré.

Mme Garango a aussi annoncé les futurs projets de sa structure portant sur les énergies renouvelables, offrant ainsi de nouvelles opportunités de développement et d’épanouissent pour les communautés.

Selon le haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, la solidarité aussi bien verticale qu’horizontale, favorise la cohésion sociale et permet de créer et de renforcer les liens entre les individus.

Il a ajouté également que la solidarité unit les communautés et permet de surmonter de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin.

Saïdou Sakira, a traduit sa gratitude et sa reconnaissance à l’AJSV et son partenaire l’ONG Lumière de la Corée du Sud, pour leurs actions de solidarité dans la région des Hauts-Bassins et notamment dans la province du Kénédougou.

Le haut-commissaire de la province du Kénédougou, a souhaité que ce projet serve de catalyseur pour d’autres initiatives de solidarité et de développement communautaire.

Créée le 5 octobre 2021, l’Association Jeunesse Solidaire & Vaillante a pour objectif de contribuer à la réduction significative chez les personnes vulnérables et promouvoir un meilleur humanisme sans frontière.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/yo