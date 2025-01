BURKINA-KOSSI-RENFORCEMENT-CAPACITE-VDP-COMMUNAUX

Kossi : Des VDP communaux dotés en talkies walkies d’une valeur de 1 386 000 F CFA

Nouna, (AIB)-La délégation spéciale de la commune de Nouna, a offert ce mardi 31 décembre 2024 à Nouna, 12 talkies walkies d’une valeur de 1 386 000 de F CFA aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) communaux de Nouna.

L’activité avait pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des VDP qui abattent un travail énorme de jour comme de nuit afin que les populations vaguent à leur occupation.

Le président de la délégation spéciale, Souleymane Tiono, a traduit la reconnaissance de la population aux VDP tout en leur formulant les vœux au nom de la population résiliente de Nouna pour la nouvelle année 2025.

« La mairie n’est pas à son premier geste et la remise d’aujourd’hui ne sera pas non plus la dernière », a-t-il souligné.

Effet, les VDP ont déjà bénéficié de l’accompagnement de la mairie avec des motos.

Les Forces de défense et de sécurité (FDS), ont également bénéficier de la part de la mairie d’un ordinateur complet de bureau et d’un bloc de latrines d’un coût de 6 300 000 de F CFA.

Le président de la délégation spéciale, a formulé ses voeux de courage et beaucoup de force pour l’accomplissement de leur mission au profit de la population.

Agence d’information du Burkina

