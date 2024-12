Kongoussi : Les « Wayiyans » assainissent le cadre de travail de la Gendarmerie nationale

Kongoussi, 20 déc. 2024 (AIB)- Les membres du comité de veille citoyenne de la ville communément appelés « Wayiyans » ont mené jeudi, une opération de salubrité dans l’enceinte de la brigade territoriale de gendarmerie de Kongoussi afin de créer un cadre de travail sain aux pandores et aux usagers, a appris l’AIB.

Les « Wayiyans » de Kongoussi ont assaini, refermé les trous et aidé à poser des obstacles dans l’enceinte et les abords de la brigade territoriale de gendarmerie de Kongoussi. Les trous ont été remplis avec de l’argile acquis grâce à une cotisation ponctuelle des membres.

« Nous avons remarqué que l’intérieur de la brigade était accidenté par endroit. Pour jouer notre partition, nous avons décidé de nous cotiser pour acquérir de l’argile. On a pu obtenir 120 000 FCFA soit l’équivalent de 4 voyages de camion. Joanny Sawadogo nous a offert un 5e voyage « a expliqué Barthemy Sawadogo, un des responsables « Wayiyan » de Kongoussi.

Monsieur Sawadogo a également précisé que le comité travaille conformément à la vision et aux orientations du Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traore qui invite régulièrement les burkinabè à promouvoir le développement endogène.

L’œuvre du comité a été salué par les riverains et les travailleurs de la brigade. « C’est tres salutaire ce qu’ils ont posé comme acte et nous les remercions pour cela » a indiqué un agent des Forces de défense et de sécurité.

En rappel, le comité de veille citoyenne de Kongoussi a déjà réhabilité plusieurs voies d’accès dans la commune de Kongoussi.

Agence d’information du Burkina

