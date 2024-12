Burkina : Le comptable principal en deniers et valeurs s’engage à participer au rayonnement de l’AIB

Ouagadougou, 19 déc. 2024 (AIB) – Le comptable principal en deniers et valeurs de l’Agence d’information du Burkina (AIB), Judith Félicité Compaoré, s’est engagée jeudi, aux côtés du personnel de l’agence, à œuvrer pour son rayonnement.

« À cet instant de ma prise de fonction, permettez-moi de vous affirmer mon engagement à participer à vos côtés à la construction et au rayonnement de l’AIB », a déclaré Judith Félicité Compaoré lors de son installation dans ses nouvelles fonctions.

Inspecteur du Trésor, Mme Compaoré a promis de collaborer avec tout le personnel pour mériter la confiance placée en elle à travers cette mission qui lui a été confiée.

Selon elle, sa mission de comptable principal s’inscrira dans le respect de la hiérarchie et des textes régissant la fonction.

« Mes actions s’inscriront dans la loyauté et le dévouement à la patrie et à mes supérieurs hiérarchiques, dans le respect des textes et lois, le tout avec honneur, rigueur et discipline », a-t-elle affirmé.

Pour réussir cette mission, Judith Félicité Compaoré a sollicité l’accompagnement de tous ses collaborateurs, notamment par leurs conseils et leurs contributions. Elle a également salué le mérite de ses prédécesseurs, qui ont œuvré à l’érection de l’AIB en établissement public de l’État à caractère administratif.

Le comptable principal s’est engagée à accroître, par son action, la visibilité et l’efficacité de l’AIB, soulignant que le travail des médias est une œuvre collective.

La mission de remise de service et d’installation, conduite par Lassané Tiendrebéogo et Mathieu Zoungrana, inspecteurs techniques du Trésor, a dirigé le cérémonial d’installation.

Selon Lassané Tiendrebéogo, le régime de comptable public s’appliquera avec toute la rigueur nécessaire, et l’appréciation de la gestion de Judith Compaoré sera minutieuse.

Il l’a exhortée à respecter, dans l’exercice de ses fonctions, les prescriptions du cadre d’éthique et de déontologie de l’agent du Trésor, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il a également invité l’ensemble du personnel de l’AIB à accueillir et intégrer la nouvelle comptable principale dans la grande famille pour contribuer au rayonnement du média.

La Directrice générale de l’AIB, Séraphine Somé, a pris acte de l’engagement de Judith Félicité Compaoré à accompagner l’agence dans la mise en œuvre de sa politique.

« Merci d’avoir accepté de venir travailler à nos côtés. Vous pouvez compter sur nous puisque nous avons les mêmes missions. Nous sommes disposés à vous accompagner », a-t-elle rassuré.

Parcours professionnel de Judith Félicité Compaoré

Après deux années de formation à l’École nationale des régies financières, Judith Félicité Compaoré a débuté sa carrière le 1er avril 2008.

Elle a servi à la Trésorerie régionale des Hauts-Bassins de 2008 à 2015, où elle a été successivement chef du service des dépenses et inspecteur vérificateur des postes comptables.

De mars 2015 à octobre 2016, elle a occupé le poste d’agent comptable au Centre Muraz à Bobo-Dioulasso.

En février 2018, elle a été affectée comme agent chargé des statistiques à la Direction du suivi des opérations financières de l’État, avant d’être nommée chargée de contrôle interne au sein de cette même direction, poste qu’elle a occupé de 2019 jusqu’à sa récente nomination.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata