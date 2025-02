BURKINA-KENEDOUGOU-DON-SANG

Kénédougou : Une association collecte du sang pour sauver des vies

Orodara, 06 fév. 2025 (AIB)-L’Association des Dozos Sans Frontières en collaboration avec le Centre de transfusion sanguine des Hauts-Bassins, a organisé, le jeudi 06 février 2025 au centre jeunes de Orodara, une opération de don de sang pour sauver des vies.

Le haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, s’est rendu au centre jeune de Orodara, pour encourager les organisateurs pour cette initiative.

Il a aussi mis à profit sa visite pour échanger avec le personnel dudit centre sur leurs conditions de travail.

Le président Lancina Ouattara, a indiqué que le sang sauve des milliers de vies chaque année et c’est pour éviter qu’au Kénédougou des patients meurent par manque de ce liquide précieux que sa structure a organisé cette activité en collaboration avec le centre de transfusion sanguine des Hauts-Bassins.

Selon le premier responsable du centre jeune de Orodara, Dr Oumar Coulibaly, les personnes qui fréquentent sa structure sont majoritairement des élèves et des jeunes, qui viennent souvent pour les consultations et la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles (VIH et Hépatite).

Il a aussi évoqué des difficultés auxquelles fait face son service notamment le manque de dépôt pharmaceutique et de financement pour l’achat des réactifs.

