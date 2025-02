Yatenga : le nouveau gouverneur du Nord échange avec les corps constitués à Ouahigouya

Ouahigouya ,6 fév. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Nord Thomas Yampa accompagné du secrétaire général a échangé avec les corps constitués de la région le jeudi 06 février 2025 à Ouahigouya pour une prise de contact.

Après les leaders coutumiers et religieux, le gouverneur de la région du Nord Thomas Yampa, accompagné du secrétaire général Kouilga Abert Zongo s’est entretenu avec les différents corps constitués de la région ce 06 février 2025. Directeurs régionaux, chefs de services des structures publiques déconcentrées, tous étaient présents dans la salle de réunion du SP/CNLS-IST Nord.

Selon le gouverneur, la rencontre du jour est une prise de contact avec les premiers responsables des structures déconcentrées de l’Etat dans la région. En tant que première autorité régionale, après sa prise de service, il était de bon ton pour faire connaissance des différents responsables des services (directeurs et chefs de services régionaux) présents dans la région, les féliciter pour le travail déjà abattu.

Pour lui « la coordination des différents secteurs d’activités oblige de rappeler l’esprit d’équipe, la disponibilité de tous, la synergie d’action et la concertation permanente afin de réussir les missions de développement dans la région. Le contexte étant difficile l’administration publique est amenée à prendre des décisions. L’autorité a alors instruit les services déconcentrés à travailler à la mise en œuvre de ces décisions ».

Conformément à la vision des plus hautes autorités du pays, la question de l’efficience du service public, le gouverneur a instruit d’éviter la délocalisation des activités tant qu’elles peuvent être réalisées sur place afin d’optimiser les ressources de l’Etat. Le gouverneur a par la suite invité l’ensemble des corps constitués à plus de sacrifice, d’abnégation et d’engagement patriotique.

Une décision très salutaire selon les premiers responsables des services régionaux, qui ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner la première autorité régionale dans sa mission.

Au cours des échanges, le gouverneur Thomas Yampa a salué la résilience de la population de la région, les forces de défense et de sécurité, les VDP qui se battent jour et nuit pour que les populations de la région du Nord vaquent paisiblement à leurs occupations. Tout en saluant la forte mobilisation pour la rencontre de prise de contact, le gouverneur de la région du Nord a marqué son entière disponibilité à accompagner les corps constitués dans l’exécution de leurs missions.

Agence d’Information du Burkina

BB/AS/ATA