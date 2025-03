Burkina-CJ.AES-Accompagnement-Dima

Burkina : Les jeunes de l’AES sollicite l’accompagnement du Dima de Boussouma pour bien ses activités

Ouagadougou, 17 mars 2025 (AIB) – Une délégation du Conseil des jeunes de l’Alliance des États du Sahel (CJ.AES), avec à sa tête son président Ismaël Sawadogo, a présenté dimanche la nouvelle structure au Dima de Boussouma, avant de solliciter son accompagnement pour mener à bien les activités du conseil.

« Nous sommes venus présenter le CJ.AES à sa Majesté et requérir ses conseils et bénédictions afin de bien mener nos activités pour accompagner le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et l’ensemble des pays de l’AES », a indiqué le président du Conseil des jeunes de l’alliance des États du Sahel (CJ.AES), Ismaël Sawadogo.

Cette rencontre qui a regroupé plus de 70 personnes, a connu la présence des secrétaires généraux des régions du Centre, du Plateau Central et du Centre-Nord, ainsi que des membres de leurs bureaux respectifs qui a effectué le déplacement.

« Le Dima nous a prodigué des conseils, donné des bénédictions et exprimé son entière disponibilité à nous accompagner pour l’atteinte de nos objectifs », s’est réjoui M. Sawadogo.

L’audience s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de sagesse, de conseils et d’orientations, a-t-il ajouté.

Il a promis mettre en œuvre les « sages conseils » de sa Majesté.

Crée en mars 2024, le Conseil des jeunes de l’alliance des États du Sahel (CJ.AES) / section Burkina Faso promeut le développement et l’intégration dans l’espace AES. Il entend également mener des actions de sensibilisation en faveur de paix et du vivre-ensemble dans cette communauté.

Agence d’information du Burkina

DNK/yos/ata