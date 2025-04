Burkina-Prière-Ramadan

Kaya/Ramadan : Le Grand Imam appelle à la tolérance, au pardon et à l’acceptation de l’autre

Kaya, 1er avril 2025, (AIB) – La communauté musulmane de Kaya a célébré l’Aïd El filtr le lundi à la place de la Nation de Kaya, en présence effective des autorités administratives et des communautés sœurs.

Après 30 jours de pénitence et de prière, les musulmans de la cité du cuir et des brochettes ont célébré lAid El filtr le lundi 1er avril 2025 à plusieurs endroits de la ville. A la place de la Nation, la grande prière a été présidée par El Hadj Abdoul Samad Ouédraogo, Grand Imam de la ville.

Le Grand Imam dans son sermon a appelé les fidèles musulmans à la tolérance, au pardon mutuel et à l’acceptation des autres religieux au profit de la paix.

Pour lui, le rapprochement dans la fraternité, l’entraide mutuelle et le pardon véritable sont des facteurs de cohésion sociale entre les individus et entre les communautés.

Le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo à la tête d’une délégation d’autorités administratives, religieuses et coutumières a formulé le vœu que par les grâces du mois béni du Ramadan, Allah exhausse les prières des fidèles musulmans pour la paix et le bonheur de la région du Centre-nord et du Burkina Faso en général.

C’est par des bénédictions que la grande prière a pris fin à la place de la Nation laissant place à la fête dans les familles.

Agence d’information du Burkina

