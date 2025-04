Burkina-Nayala-Prière-Ramadan

Nayala/Célébration de la fête de Ramadan : Le Haut-commissaire appelle à la piété et à la solidarité

Toma le 31 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nayala Honoré Frédéric Paré, a appelé, lors de la prière du Ramadan, les populations à la piété, à la solidarité et à l’unité au sein de la communauté musulmane.

Le Haut-commissaire de la province du Nayala, Monsieur Honoré Frédéric Paré, a adressé ses vœux de prospérité, de santé et de bonheur à tous les fidèles. Il a également demandé aux musulmans de prier pour les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme.

« Je vous invite à penser à nos frères et sœurs déplacés internes qui souffrent à cause de la crise sécuritaire », a-t-il déclaré, appelant à des actes de solidarité et de partage.

Monsieur Paré a encouragé les fidèles à partager leurs repas et vêtements avec ceux qui en ont besoin, soulignant que la solidarité est une valeur essentielle en cette période de Ramadan. « Que ce mois béni soit un moment de partage et de compassion envers les plus vulnérables », a-t-il ajouté.

Moalim Assami Paré a profité du discours du Haut-commissaire pour rappeler aux musulmans l’importance d’écouter la parole de Dieu après la prière.

« Comment pouvons-nous passer 30 jours de jeûne et ne pas prendre une heure pour écouter les enseignements de notre Créateur ? » a-t-il questionné, appelant à une plus grande assiduité et un engagement sincère envers les valeurs islamiques.

La prière du Ramadan à Toma a été un moment fort de recueillement et de réflexion. Elle a permis de renforcer les liens entre les membres de la communauté et de rappeler l’importance des valeurs de piété, de solidarité et de respect mutuel.

Moalim Assami Paré a également exhorté les fidèles à être pieux et à craindre Dieu et a encouragé les fidèles à agir en conformité avec les préceptes coraniques, affirmant que la crainte de Dieu est essentielle pour bénéficier de ses bienfaits.

« Nous sommes des passagers sur cette terre, et il est crucial de vivre avec respect et en harmonie les uns avec les autres », a-t-il ajouté, avant d’inviter les fidèles à rendre grâce pour la vie et à rester unis dans la prière.

Moalim Paré aussi a insisté sur l’obligation de faire la zakat, une pratique fondamentale dans l’islam. Selon lui, chaque musulman doit donner une partie de ce qu’il consomme pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. « La zakat doit être donnée avant la prière, afin que les bénéficiaires puissent en profiter rapidement », a-t-il précisé.

Agence d’information du Burkina

