Iron Biby reçoit le trophée de meilleur sportif africain de l’année

Ouagadougou, 21 fév. 2025 (AIB) –L’homme le plus fort du monde Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou alias Iron Biby a reçu vendredi à Ouagadougou le trophée de meilleur sportif africain de l’année 2024, décerné lors de la 2e édition des « Awards africains de l’économie du sport » le 10 janvier dernier à Abidjan en Côte d’Ivoire, a constaté l’AIB.

C’est le ministre burkinabè en charge des sports Roland Somda qui a remis ce prestigieux trophée au pratiquant du Log-lift Iron Biby à son département. Le ministre Somda a félicité le lauréat, mentionnant que « c’est un champion hors du commun ».

« Votre consécration en tant que meilleur sportif africain de l’année 2024 est bien plus qu’un simple trophée. C’est l’aboutissement d’un parcours fait de persévérance, de sacrifices et d’un engagement sans faille », a signifié le ministre Somda.

Le patron du département des sports, visiblement satisfait des performances de Iron Biby, lui a fait savoir que « vous hissez fièrement le drapeau du Burkina Faso au sommet du sport africain. Vous incarnez l’espoir, non seulement pour la jeunesse burkinabè, mais pour toute une génération qui voit en vous la preuve vivante que tout est possible, avec travail et détermination ».

Très ému par les touchants mots du ministre Somda, Iron Biby a indiqué que « la lutte continue. Nous allons motiver la jeunesse à avancer ».

Cette remise de trophée s’est faite en présence de l’ambassadeur pour le sport Charles Kaboré et les plus proches collaborateurs du ministre en charge des sports Somda.

En 15 ans de carrière Iron Biby a remporté six titres mondiaux en log-lift. Lors de son dernier sacre il a battu son propre record en soulevant une charge de 131kg.

Agence d’information du Burkina

