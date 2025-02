Coopération bilatérale : le Burkina Faso et le Japon commémorent la fête nationale nipponne

(Ouagadougou, le 21 février 2025)

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur SEM Karamoko Jean Marie TRAORE et ses proches collaborateurs, ont pris part à la commémoration de la fête nationale du Japon, organisée dans la soirée du jeudi 20 février 2025.

La cérémonie s’est déroulée au sein de l’ambassade du Japon à Ouagadougou, en présence de plusieurs autorités burkinabè, de diplomates, et des partenaires du pays du Soleil levant.

La fête nationale du Japon est commémorée conjointement avec le 65e anniversaire de naissance de l’Empereur du Japon, Sa Majesté NARUHITO, célébré chaque 23 février.

A cette soirée commémorative, l’Ambassadeur Nagashima JUN a rappelé les hauts faits de l’histoire de son pays, en mettant en lumière les transformations induites, faisant du Japon une nation forte et moderne.

Cet évènement a été également le cadre, de célébrer la coopération exemplaire entre le Burkina Faso et le Japon.

L’Ambassadeur a notamment affiché l’engagement et le soutien du Japon dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, indiquant que la coopération entre le Japon et le Burkina Faso est fondée sur « l’appropriation, le transfert des technologies et l’échange d’expertises ».

En outre, il soutient que les trois piliers de cette coopération à savoir l’agriculture, l’éducation et l’intégration, s’alignent parfaitement avec les initiatives du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Au nom du Chef de l’Etat, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a manifesté l’estime du Burkina Faso à l’égard du peuple nippon et a réitéré les vœux à l’Empereur du Japon.

« Ce moment de convivialité, est l’occasion pour nous de rappeler la grande amitié et la coopération entre le pays du Soleil levant et le pays des Hommes intègres », a affirmé le patron de la diplomatie burkinabè.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a particulièrement salué la coopération dynamique et fructueuse entre les deux pays, bâtie sur des relations très singulières, et ce depuis 1962.

DCRP/MAECR-BE