Burkina/Balé-Fête-Sécurité

Balé: La coordination provinciale des associations de la veille citoyennne a invité ses cellules être actives lors des fêtes de fin d’année

Boromo, 30 déc. 2024 (AIB) – La coordination provinciale de la veille citoyenne des Balé a invité le dimanche 29 décembre 2024 les jeunes des villes et campagnes à s’organiser et à se relayer nuit et jour sur les sites de veille citoyenne dans les villes et villages lors des fêtes de fin d’année, au cours d’une rencontre bilan des activités de l’année tenue à Boromo.

Les responsables de la coordination provinciale de la veille citoyenne des Balé sont satisfaits de la mobilisation et de l’ engagement patriotique des cellules de veille citoyenne dans les differentes communes et villages, des associations de femmes et de jeunesses lors des differentes activités de la coordination et auprès des autorités administratives locales, au cours de l’année qui s’achève.

Selon les responsables les jeunes se sont engagés à souvenir les efforts de la Transision. Aussi, la flamame de cet engagement patriotique est restée vive tout le long de l’année.

La mission des cellules de veillle a consisté essentiellement à lancer des alertes, à relayer des formations utiles aux populations sur les actions du gouverment en faveurs du developpement, à partager les victoires des forces de defense de sécurité et à participer aux activités d’interets communautaires.

La coordination s’est felicitée des actions de sensibilistion et d’alertes lors de l’inondation du pont de Hèrèdougou.

A cet effet, le coordonnateur provincial des associations de la veille citoyenne, Abdoulaye Bakayogo, a felicité et salué cet engagement sans faille qui a donné une visibilité à la jeunesse aupres des autorités coutumieres et religieuses, les autorités administratives provinciales et regionnales.

“Nous devons maintenir et intensifier cet élan de veille et engagement citoyen et patriotique au cours de la nouvelle année. C’est le sacrifice jusqu’a la victoire finale avec nos forces de defenses et de securité et au-délà pour la mise en oeuvres des vastes chantiers de developpement engagés par le gouverment à travers la vision du camarade president capitaine Ibrahim Traoré”, a-t-il dit.

Il a invité les differentes cellules de la veille, les populations à s’organiser et à se relayer à dans les ronds points, les sites de veille, à mettre la securité collective, de vos villes et campagnes au dessus des rejouissances demesurées et à rester alertées.

En perspectives, la coordination va continuer à mieux organiser les associations existantes, à étendre les cellules de veille dans tous les villages et à former ces membres pour plus d’efficacités.

La coordination va egalement matérialiser les villages et villes de la provinces par les couleurs des pays de l’AES.

Aussi, elle compte sensibiliser les jeunes à dadvantage de civisme, au travail afin de beneficier des ressources que le gouverment va mettre à la disposition des projets des jeunes.

Les responsables de coordination ont egalement salué la disponibilité des autorités administratives, coutumières et religieuses et les personnes ressources qui les ont accompagnés dans lors des activités. En plus, ils ont lancé un appel aux fils et filles de la province à souscrire massivement à l’APEC, l’effort de guerre et à les soutenir pour plus leurs actions.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata