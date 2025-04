Burkina-Ioba-Religion-Ramadan-Fête

Ioba/Aïd El Fitr : L’imam de la grande mosquée de Dano prône l’entente entre les autorités burkinabé

Dano, 1er avril 2025 (AIB)- L’imam de la grande mosquée de Dano, El Adj Sabdina Cissé, a prié pour l’entente entre les autorités burkinabé à l’occasion de la fête du Ramadan, le lundi 31 mars dernier.

La communauté musulmane de Dano a célébré la fête de l’Aïd El Fitr marquant la fin du mois de Ramadan à l’instar des autres localités du Burkina Faso. A la grande mosquée de Dano, c’est à 09 h 00 que la prière a commencé.

L’imam Sabdina Cissé a dirigé cette prière en présence des fidèles musulmans. Étaient également présents, le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara accompagnée d’une délégation.

A la fin de la célébration, l’imam Cissé, a fait des prières et des bénédictions. « Je prie Dieu pour que règne toujours l’entente entre les autorités burkinabé pour le développement de notre patrie. Je prie également pour l’union entre les différentes associations musulmanes vivant dans la province du Ioba ».

El Adj Sabdina Cissé a remercié les autorités provinciales et les forces de défense et de sécurité (FDS) pour le maintien de la sécurité. « Nous avons prié dans la quiétude totale grâce à votre accompagnement », a-t-il souligné.

Le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) communale de Dano, Denis Zanré, a demandé aux fidèles musulmans d’implorer le Tout-puissant pour un Burkina de tolérance et de cohésion sociale où chaque citoyen vit librement sa foi.

Le représentant du chef de canton de Dano, Olivier Somé, a exhorté fidèles musulmans à cultiver l’amour et à l’union entre les habitants de Dano pour un bien-être des populations.

Le haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara a remercié l’imam Cissé et l’ensemble de la communauté musulmane de la province pour leurs prières et bénédictions en faveur du retour de la paix au Faso.

Il a formulé les vœux de bonne fête d’Aïd El Fitr à l’ensemble de la communauté musulmane vivant dans le Ioba. « Nous sommes venus sympathiser avec vous à l’occasion de la fête marquant la fin du Ramadan. Nous sollicitons également vos bénédictions. Que vos prières apportent un soulagement aux personnes souffrantes », a-t-il poursuivi. « Je vous invite à ne pas oublier, lors du partage, les personnes vulnérables, les malades et les personnes déplacées internes (PDI). Soyez solidaires avec eux pour leur permettre de vivre heureux ce moment de fête », a conclu M. Ouattara.

A Dano, les fidèles musulmans ont prié sur trois sites à savoir la place de la grande mosquée, la cour de l’école primaire Moutori A et le terrain du stade provincial.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata