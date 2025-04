BURKINA – CENTRE-OUEST – RELIGION – ISLAM – RAMADAN

Koudougou : L’Aïd El-Fitr célébré dans un esprit de solidarité et de prières pour la paix

Koudougou, 1er avril 2025 (AIB)-Le stade Batiébo Balibié de Koudougou a été, lundi, le point de convergence des fidèles musulmans venus célébrer l’Aïd El-Fitr, une fête empreinte de ferveur et de solidarité, marquant la fin du mois sacré du jeûne de Ramadan.

Au-delà des centaines de fidèles rassemblés pour la prière collective, l’événement a été marqué par la présence significative des autorités administratives ainsi que des représentants des différentes confessions religieuses et coutumières.

Après 30 jours de jeûne, de prières et de partage, la communauté musulmane de Koudougou s’est réunie autour du grand imam, El Hadj Mohammadi Semdé, pour célébrer l’Aïd El-Fitr. La prière a été l’occasion d’adresser des invocations pour la paix, l’unité, la fraternité et la cohésion sociale au Burkina Faso.

La présence remarquée des autorités administratives, notamment le gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, le haut-commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo/Sanou, et le président de la délégation spéciale communale de Koudougou, Jonas Mané, témoigne de l’importance accordée à cette célébration. Mais plus encore, la participation des représentants des autres confessions religieuses et coutumières illustre un esprit de solidarité et de soutien envers la communauté musulmane.

Le président de la communauté musulmane, El Hadj Issa Semdé, a exprimé sa gratitude envers les autres confessions pour leur solidarité, soulignant que cet esprit renforce la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Il a également adressé des prières ferventes pour un retour rapide de la paix au Burkina Faso et a exprimé sa reconnaissance envers les forces combattantes pour leurs efforts inlassables.

Dans leurs interventions, le gouverneur par intérim, le représentant de Sa Majesté le Lallé Naba, Naaba Bongo, et le représentant de l’évêque de Koudougou ont tous mis en avant les valeurs de paix, de tolérance et de fraternité, essentielles pour l’avenir du Burkina Faso.

La prière s’est conclue par des bénédictions pour les familles, les communautés ainsi que pour la paix et la sécurité dans tout le pays.

Agence d’information du Burkina

