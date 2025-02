Burkina/Yatenga-Santé-District sanitaire-passation

Installation MCD de Thiou : « je m’attellerai à relever les défis », selonb Dr. Konkisséré

Ouahigouya, 30 jan. 2025 (AIB)-Le Dr. Konkisséré Guéswendé Ousmane a promis relever les défis au niveau du district sanitaire de Thiou où il a été officiellement installé jeudi dernier comme nouveau Médecin chef du district (MCD), a constaté l’AIB.

Dr Konkisséré s’est dit déterminé et résolument engagé pour relever les défis actuels et futurs dans l’aire sanitaire de Thiou avec l’accompagnement de l’ensemble du personnel et des partenaires techniques et financiers.

« Je fais une mention spéciale aux agents de santé à base communautaire de notre aire sanitaire, véritables bras droits toujours prêts et déterminés pour nous permettre d’atteindre les populations dans tous les villages. Merci de rester à nos côtés pour la réussite de notre mission au regard du contexte sécuritaire qui prévaut sur le terrain » a indiqué le nouveau MCD.

L’ensemble des agents du district par la voix de leur représentant, Dr Kaboré Abdoulaye, a rendu hommage au MCD sorti Dr Sawadogo Harouna pour avoir été le tout premier responsable du district au service des populations. Dr Sawadogo a été félicité par ses paires pour les huit années de gestion, son bilan positif et pour ses qualités managériales qui ont facilité le fonctionnement de certaines formations sanitaires à Bango, Koumbri, Kaïn.

Le district sanitaire de Thiou, couvre une centaine de villages des communes de Barga, Koumbri, Kaïn et Thiou. Du fait de la crise sécuritaire et humanitaire, le district est délocalisé dans l’ancien site de l’hôpital de Ouahigouya.

Il est prévu si les conditions sécuritaires s’améliorent, la construction d’un Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) au profit des populations de cette aire sanitaire.

La cérémonie d’installation du nouveau MCD de l’aire sanitaire de Thiou par le premier responsable de la province du Yatenga, le Haut-Commissaire Tasséré Nacoulma s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités administratives et coutumières, du Président de la délégation spéciale de Thiou et ses collaborateurs, des agents du district et des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé.

Agence d’Information du Burkina

Pn/as/ata