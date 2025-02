Infrastructures sanitaires de Bobo-Dioulasso:Les travaux de l’hôpital de référence sont au niveau d’achèvement

En séjour à Bobo-Dioulasso, le premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a fait le tour de quelques infrastructures sanitaires de la ville pour prendre le pool des chantiers en cours et encourager les agents de santé. Cette visite l’a conduit à l’hôpital de référence en construction, au centre de la radiothérapie, et à la maternité Guimbi Ouattara.

Pour sa première sortie dans la région des Hauts-Bassins depuis sa nomination à la tête de la primature, le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité certaines infrastructures de santé de la ville de Bobo-Dioulasso dans l’après-midi du vendredi 24 janvier 2025. Et c’est au chantier de l’hôpital de référence que la délégation a débuté cette tournée. Les travaux de construction de cet hôpital de référence, au stade de finition, sont à un taux d’exécution supérieur à 95% à la date du passage de premier ministre venu s’enquérir du niveau d’avancement des travaux. Les quelques 660 locaux et 123 chinois présentement en activité sur le site, s’activent à rendre l’infrastructure dans les délais prévus courant mars 2025. Les équipements médicaux pour cet hôpital de haut standing sont commandés et seront acheminés en trois vagues dont la première vague est attendue à Sya en fin février 2025, selon les explications du coordonnateur du projet, Constantin Worozou Sanon. Composé de 90 salles de consultation, d’un service d’imagerie à la pointe de la technologie, de 25 lits d’hémodialyse, de 11 salles opératoires, de 14 lits pour les soins intensifs, cet hôpital de 500 lits au total, et d’un coût de plus de 60 milliards de francs CFA, est un don de la République populaire de Chine à l’Etat burkinabè. Après avoir fait le tour de quelques compartiments de l’infrastructure en cours d’achèvement, le chef du gouvernement s’est dit satisfait de l’évolution et de la conduite des travaux. « C’est une infrastructure réalisée à près de 98% qui nous a été donnée de voir. Seulement deux défis majeurs ont été portés à notre connaissance. Il s’agit de la voie d’accès à l’hôpital et de l’installation d’une ligne d’alimentation spéciale à haute tension. Tout sera mis en œuvre pour que ces points soient satisfaits dans les meilleurs délais », a rassuré le premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. L’objectif d’ailleurs fixé au ministère de la santé, a fait savoir le chef du gouvernement, est de faire en sorte que dès la réception, l’hôpital soit fonctionnel.

Le chantier du centre de radiothérapie en retard de plus de 27 mois

Pour ce faire, les questions d’administration de création de l’hôpital ainsi que la mise en place des kits d’urgence sont prises par anticipation pour son fonctionnement une fois les travaux finis, à en croire M. Ouédraogo. De l’hôpital de référence, le premier ministre s’est rendu au centre de radiothérapie du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Dafra. A son arrivée, c’est un calme plat qui régnait sur le chantier comme si les travaux étaient à l’arrêt. Une situation qui n’a pas été du tout du goût du chef du gouvernement. « C’est avec un goût amer que nous avons constaté l’état de ce chantier qui accuse déjà un retard de près de 27 mois. L’entreprise a pris des engagements fermes pour que juin 2025 soit la date de fin des travaux. Nous avons insisté et nous allons nous donner les moyens pour que ce délai soit respecté afin que Bobo-Dioulasso et l’ensemble de la région aient son centre de radiothérapie », a indiqué Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Il est inacceptable, a-t-il poursuivi, qu’en dépit des conditions difficiles et de l’insécurité, l’Etat tienne ses engagements et qu’en retour l’entreprise se paye le luxe d’être en retard dans la conduite des travaux d’une infrastructure « aussi importante et stratégique » pour la santé des populations. C’est à la maternité Guimbi Ouattara que le premier ministre a terminé sa visite des infrastructures sanitaires de Bobo-Dioulasso. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a justifié son passage à ce centre de santé par le sursaut patriotique d’un certain nombre de citoyens, et l’action citoyenne du comité de gestion qui ont compris qu’en se mettant ensemble, ils peuvent apporter une solution et porter le projet de réhabilitation de cette maternité vielle de plus 60 ans. De salle en salle, le premier ministre a fait le tour de l’ensemble des services de la maternité pour saluer l’engagement du personnel soignant.

Kamélé FAYAMA