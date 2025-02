Société nationale burkinabè d’hydrocarbures:Un dépôt de produits liquides de 104 000 m3 à Péni

Le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré, le vendredi 24 janvier 2025, le dépôt d’hydrocarbures liquides de Péni, dans la province du Houet, région des Hauts-Bassins. D’une capacité de stockage de 104 000 m3, cette infrastructure vient renforcer les capacités de la nationale des hydrocarbures.

La Société national burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) renforce ses capacités pour satisfaire les besoins des populations en produits pétroliers. La nationale des carbures a inauguré à cet effet son dépôt d’hydrocarbures liquides de Péni, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, sur l’axe Bobo-Dioulasso-Banfora. D’une capacité de stockage de 104 000 m3, cette infrastructure est composée de trois bacs de super de 20 000 m3, de deux bacs de gasoil de 20 000 m3, de deux bacs de pétrole de 1 000 m3 et de deux bacs de DDO de 1 000 m3.

Le dépôt d’hydrocarbures de Péni a coûté d’environ 32 milliards de francs CFA à la SONABHY et à ses partenaires. Elle est la matérialisation de la vision du chef de l’Etat et du gouvernement d’œuvrer au renforcement de la souveraineté économique et sociale du Burkina Faso, aux dires du premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. « Sa réalisation s’inscrit pleinement dans les grandes orientations du président du Faso déclinées dans le Plan d’action de stabilisation et le développement (PSD). Elle est également en phase avec le plan d’action 2023-2027 de la SONABHY, en particulier avec le contrat plan signé entre elle et l’Etat qui permet, notamment de renforcer ses produits pétroliers liquides », a indiqué le premier ministre Ouédraogo.

Ainsi, après la mise en service de la partie gaz en 2017, cet ouvrage, a poursuivi le chef du gouvernement burkinabè, vient renforcer les capacités opérationnelles de la société pour répondre aux besoins énergétiques croissants des populations. Pour le Directeur général (DG) de la SONAHY, Aimé Wendpanga Nongkouni, l’infrastructure pétrolière de Péni représente une vision « claire et ambitieuse » de faire du Burkina Faso un acteur « incontournable » dans l’approvisionnement énergétique. « A travers ce dépôt, non seulement nous renforçons la sécurité de notre pays, mais nous ouvrons véritablement la voie capable de servir toute la région des Hauts-Bassins et au-delà », a fait savoir M. Nongkouni.

Faciliter l’importation des hydrocarbures vers les pays de l’AES

La SONABHY, à en croire son DG, à travers ce dépôt, ne compte pas se contenter seulement de répondre aux défis internes, mais de pouvoir satisfaire les besoins des autres pays en facilitant l’importation d’hydrocarbures vers les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Le Burkina Faso se place ainsi en avant-garde, a-t-il dit, d’une coopération énergétique inter-régionale. « Le dépôt de Peni est un symbole de notre détermination à construire un avenir énergétique durable, fort de nos ambitions régionales et de notre responsabilité nationale », a soutenu Aimé Wendpanga Nongkouni. Et au-delà de la modernisation des infrastructures, le dépôt de Péni incarne une démarche de responsabilité sociétale en engageant la SONABHY, selon M. Nongkouni, à respecter les normes environnementales et en intégrant des mesures « rigoureuses » pour la gestion des risques.L’inauguration de ce dépôt, s’est convaincu le premier ministre, ne se limite pas à une amélioration de ces infrastructures pétrolières. « Elle participe à l’accès des populations à l’énergie et ouvre de belles perspectives économiques et sociales du pays des Hommes intègres, en général, et des Hauts-Bassins en particulier », a-t-il dit. Avant de procéder à la coupure du ruban officialisant la mise en route du dépôt de Péni, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a engagé la nationale des hydrocarbures, à travers le ministère du Commerce et de l’Artisanat, à poursuivre les projets de construction des dépôts régionaux en cours, et à travailler à la réalisation d’autres projets retenus dans les autres régions du Burkina Faso. « La réalisation de ces projets va renforcer la capacité de notre pays à répondre à la demande nationale, et à assurer un approvisionnement continu des populations en produits pétroliers », a conclu le premier ministre.

Kamélé FAYAMA