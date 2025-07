Tuy : Le Haut-Commissaire Issiaka Segda appelle les acteurs du monde rural à s’approprier les politiques agro-pastorales promues par les autorités

Houndé, 9 juillet 2025 (AIB)-Le Haut-Commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a appelé, le lundi 7 juillet 2025, les acteurs du monde rural à s’approprier les politiques agro-pastorales promues par les autorités, en vue de l’atteinte de la souveraineté alimentaire. C’était à l’occasion de la cérémonie de montée des couleurs nationales, tenue dans l’enceinte de la direction provinciale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Tuy.

« À l’ensemble des acteurs du monde rural, vous devez continuer à impulser une dynamique nouvelle fondée sur la responsabilité, la solidarité, le professionnalisme, l’amour de la patrie et l’appropriation des politiques agro-pastorales promues par les plus hautes autorités de notre pays », a déclaré le Haut-Commissaire Issiaka Segda.

M. Segda s’exprimait lors de la cérémonie de montée des couleurs nationales dans les locaux de la direction provinciale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Tuy. Il a salué les femmes et les hommes du monde rural, notamment les producteurs, les éleveurs, les fournisseurs d’intrants et les transformateurs.

« Vous êtes les véritables bâtisseurs de la souveraineté alimentaire de notre pays. Par votre travail au quotidien, vous nourrissez nos populations, soutenez notre économie et portez l’espoir d’un Burkina prospère », a-t-il souligné.

Il a également exprimé sa reconnaissance aux agents de la direction provinciale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Tuy, pour leur engagement constant aux côtés des producteurs.

« Vos efforts dans l’encadrement technique, la vulgarisation des innovations, la promotion des pratiques durables et la structuration du monde rural constituent les piliers de la stratégie de résilience agricole de notre pays », a-t-il soutenu.

Il les a invités à maintenir cette dynamique afin que le Burkina Faso puisse atteindre sa souveraineté alimentaire à travers la mise en œuvre des initiatives de l’offensive agro-pastorale et halieutique.

Pour rappel, la cérémonie de montée des couleurs nationales se tient chaque premier lundi du mois, de façon tournante, dans les différents services à Houndé. La prochaine édition est prévue pour le lundi 4 août 2025 à la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Tuy.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata