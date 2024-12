Burkina-Houet-Opération-Coup-Balai-Volontaire

Hauts-Bassins : La gouverneure exhorte la population à être des VDP de la propriété

Bobo-Dioulasso, 1 déc. 2024 (AIB) – Dans le cadre de l’opération coup de balai volontaire, la gouverneure de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, a exhorté dimanche à Bobo-Dioulasso, la population à être des Volontaires de défense de la propriété (VDP), en étant des exemples, des mobilisateurs autour des questions de l’assainissement et de la protection de l’environnement.

« La propriété est un acte de citoyenneté. Je salue la mobilisation de ce matin et vous encourage à véhiculer le message de la propriété autour de vous. Vous l’avez commencé dans un cadre formel, et je souhaiterais que ça soit votre comportement de tous les jours », a indiqué la gouverneure de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté.

Mme Konaté s’exprimait dimanche à Bobo-Dioulasso, dans le cadre de l’opération Coup de balai volontaire.

Cette opération s’est déroulée du 29 novembre au 1er décembre à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins.

Elle a permis de nettoyer des endroits publics notamment les abords du stade général Sangoulé Lamizana, du marigot Houet et du gouvernorat.

« Je souhaiterais que vous soyez vous-même des exemples, des mobilisateurs dans vos quartiers. Mobilisez les femmes, les jeunes, tous ceux qui peuvent l’être pour faire l’assainissement dans vos quartiers », a-t-elle ajouté.

De son avis, il ne suffit pas de balayer et de ramasser. Aussi, elle les invités à travailler à ce que ces mêmes déchets ne se retrouvent pas dans les caniveaux. Car, vous êtes des VDP de la propriété, conclu la première responsable des Hauts-Bassins.

« Nous sommes là ce matin pour lutter contre les saletés afin d’éviter certaines maladies comme le paludisme et la dingue », a indiqué l’élève en classe de TD, Issouf Somdo.

Il a invité les autres établissements à répondre au prochain appel.

« Nous sommes venus pour rendre notre cadre de vie propre et saine. En tant que femme, on a le devoir et l’obligation de le faire », a fait savoir l’élève en classe de 1er D, Samiratou Kaboré.

En classe de 6e, Bembara Dieudonné Poda, est présent avec ses camarades. Il s’est engagé à porter le message de la propriété dans sa famille.

Aristide Guel de la coordination nationale de la veille citoyenne, s’est également engagé à sensibiliser autour de lui pour l’assainissement de la ville Sya.

L’Opération Coup de balai volontaire est une initiative du Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB).

L’opération a mobilisé 700 volontaires et les populations locales. Elle s’est déroulée du 16 au 18 novembre à Gaoua dans la région du Sud-ouest, du 25 au 27 novembre à Banfora dans la région des Cascades et du 29 novembre au 1er décembre à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Il s’agit d’une phase pilote qui sera étendue à l’ensemble du pays en 2025.

Agence d’information du Burkina

DNK/ATA